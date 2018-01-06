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أخبار

الاتحاد الأوروبي: الرسوم الامريكية الجديدة ستؤدي الى حروب اقتصادية

الجمعة 17 رمضان 1439
 
 
 
 
 
الاتحاد الأوروبي: الرسوم الامريكية الجديدة ستؤدي الى حروب اقتصادية

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الدول الأوروبية تحذّر واشنطن من عواقب الحرب التجارية

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الوقت- شنّ الاتحاد الأوروبي هجوما عنيفا على واشنطن على خلفية اعلان الأخيرة تدابير أحادية لزيادة رسوم الفولاذ والألمنيوم على دول الاتحاد الأوروبي معتبرين ان الخطوة الامريكية غير قانونية  وتقود الى حروب اقتصادية.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، للصحفيين: "الحكومة الفدرالية ترفض الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الفولاذ والأمنيوم، نعتبر أن هذه التدابير الأحادية غير قانونية"، وأردف: "هذه التدابير محفوفة بخطر زيادة التصعيد ما سيضر في نهاية المطاف بالجميع".

من جهة ثانية صرح رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة لا يترك أمام الاتحاد الأوروبي خيارا آخرا سوى فرض تدابير ردية، وقال يونكر للصحفيين: "أنا قلق من هذا القرار. الاتحاد الأوروبي يعتبر الرسوم الأمريكية أحادية الجانب غير مبررة ومتناقضة مع قوانين منظمة التجارة العالمية. إنها حمائية اقتصادية بحتة".

بدوره وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرار واشنطن بفرض رسوم ضريبية على واردات الألومنيوم والصلب من دول الاتحاد الأوروبي بأنه إجراء خاطئ وغير قانوني، وقال ماكرون، في تصريحات صحفية إن "هذا القرار ليس فقط غير قانوني وإنما خاطئ أيضا من جوانب كثيرة"، وأعرب عن أسفه لهذه الخطوة، وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن واشنطن حاولت من خلال هذا الإجراء الرد على عدم التوازن العالمي باللجوء إلى "القومية الاقتصادية والتجارية".

كذلك أكدت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا  مالمستروم، على أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات جديدة لحماية السوق الأوروبي ضد القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عليه، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن رد بروكسل سيكون بإطلاق قضية تسوية النزاع في منظمة التجارة العالمية، وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم في بيان صحافي امس الخميس: "اليوم يوم سيء للتجارة العالمية، لقد بذلنا كل ما في وسعنا لتجنب هذه النتيجة. خلال الشهرين الماضيين تحدثت في مناسبات عديدة مع وزير التجارة الأمريكي، ولإعفاء الاتحاد الأوروبي بشكل كامل ودائم وغير مشروط من هذه التعريفات، وهذا أيضا ما طالب به قادة الاتحاد الأوروبي".

وكانت واشنطن اكدت امس الخميس انها ستفرض، اعتبارا من 1 يونيو، رسوما ضريبية على واردات الفولاذ بنسبة 25 بالمئة والألومينيوم بنسبة 10 بالمئة من دول أوروبا وكندا والمكسيك، حيث تنتهي غدا فترة الإعفاء المؤقت لهذه الدول.

وأعلن وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من منتصف الليل أي بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الجمعة، وأضاف روس: "نتطلع إلى استمرار المفاوضات مع كل من كندا والمكسيك من جهة ومع المفوضية الأوروبية من جهة أخرى لأن هناك قضايا أخرى يتعين علينا تسويتها".

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