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  الخميس 16 رمضان 1439

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إيرانية تلد 6 توائم

الخميس 16 رمضان 1439
 
 
 
 
 
إيرانية تلد 6 توائم
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الوقت- أنجبت أم إيرانية تبلغ 23 عاماً 6 توائم مرة واحدة في ولادتها الأولى بدون أن تعاني مشاكل معينة، وهي من مدينة تبريز في محافظة آذربيجان الشرقية.

الأطفال الذين ولدوا بعملية قيصرية في عمر الـ 27 أسبوع تتراوح أوزانهم ما بين 580 و 960 جرامًا عند الولادة، وبشكل عام ولد جميع الأطفال بحالة صحية جيدة فيما اثنين اضطر الأطباء إلى وضعهم تحت عناية خاصة حتى تعافيهم.

 يجدر الإشارة إلى أن أربع من هؤلاء الأطفال كن فتيات فيما رزقت بذكرين، كما يشار إلى أن المدير العام للرعاية الصحية في أذربيجان الشرقية أعلن نية المديرية تقديم المساعدة والخدمات اللازمة لستة أطفال، وقال: لقد أرسلنا موظفي مكتب رعاية المحافظة لدراسة الظروف في المستشفى وكذلك مكان إقامة هذه العائلة لتقديم المساعدة اللازمة."

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إيرانية 6 توائم ولادة قيصرية

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