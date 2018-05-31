الصين تطلق أول شاحنة ذاتية القيادة

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Video: انسحاب اميركي أمام تقدم سوري في جنيف! الوقت- تراجع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف، روبرت وود، إلى المقاعد الخلفية وترك مقعد بلاده شاغرا، تأكيدا منه على اعتراض واشنطن على ترؤس سوريا لمؤتمر نزع السلاح. ويظهر وود على صور التقطتها مراسلتنا في جنيف وهو يجلس في المقعد الخلفي بعد عودته لتأكيد اعتراضه، بعد أن كان انسحب احتجاجا على ترؤس سوريا للمؤتمر.