الصين تطلق أول شاحنة ذاتية القيادة

الوقت- تسير الصين بخطى ثابتة نحو مكننة قطاع النقل بشكل كامل بعد نجاح السلطات بإختبار شاحنة نقل كبيرة ذاتية القيادة.
التجربة التي جرت في شوارع مدينة شنغهاي جعلت بكين أقرب إلى التحول إلى تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة.
الشاحنة التي تميزت بتصميم عصري وجميل زودت بكاميرات عالية الدقة إلى جانب تحميلها مستشعرات تجعلها قادرة على المسير مسافات طويلة تصل إلى 80 كيلومترا بأمان وحمولة كاملة تصل إلى أربعين طنا.
وأطلقت السلطات الصينية اسم "سترولينغ دراغون" على الشاحنة ذاتية القيادة وهي التي صنعتها شركة "سونينغ هولدينغز" للتجارة الإلكترونية وسيتم استعمالها في النقل اللوجيستي.