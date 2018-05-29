سيناتور أميركي: كيم يتقن التمثيل وهو لن يتخلى عن سلاحه النووي

الوقت- رأى السناتور الأمريكي ​ماركو روبيو​ في مقابلة له مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية يوم امس الاثنين أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون لن يتخلى عن سلاحه النووي وهو يريد ان يظهر عدم صدق الأمريكيين في تعهداتهم مثل ما حدث في الاتفاق النووي المبرم مع ايران.

وقال السيناتور الامريكي" أن ​كوريا الشمالية​ لن تتخلى أبدا عن برنامجها النووي، وأن سلوك زعيمها ​كيم جونغ أون​ ما هو إلا مجرد تمثيلية"، ماكداً إلى انه " على ثقة بنهاية المطاف، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لا يرغب في نزع الأسلحة النووية، وهو لن يتخلص من الأسلحة النووية، لكنه يريد خلق انطباع بأنه زعيم منفتح، وأنه مسالم وعقلاني".

وأضاف روبيو ان الزعيم الكوري يريد ان يكرر السيناريو الإيراني ليؤكد للعالم ان أمريكا لا تلتزم بتعهداتها، مطالباً الرئيس الأمريكي بالكف عن اللعب بهذا الملف المهم والخطير على الأمن القومي الأمريكي.

ورأى روبيو أن "كيم جونغ أون لديه ارتباط عاطفي وشخصي ونفسي بأسلحته النووية، لأنه بفضلها، يشعر بأنه صاحب نفوذ".

يذكر ان ترامب قد ألغى الخميس الماضي مشاركته في القمة مقررة في 12 يونيو مع كيم في سنغافورة، قبل أن يتبنى اتجاها معاكسا حول القمة في الأيام الماضية.