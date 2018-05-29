سيناتور أمريكي: كيم يتقن التمثيل وهو لن يتخلى عن سلاحه النووي

الوقت- رأى السيناتور الأمريكي ​ماركو روبيو​ في مقابلة له مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية يوم أمس الاثنين، أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون لن يتخلى عن سلاحه النووي وهو يريد أن يظهر عدم صدق الأمريكيين في تعهداتهم مثل ما حدث في الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

وقال السيناتور الأمريكي" إن ​كوريا الشمالية​ لن تتخلى أبداً عن برنامجها النووي، وأن سلوك زعيمها ​كيم جونغ أون​ ما هو إلا مجرد تمثيلية"، مؤكداً أنه " على ثقة بنهاية المطاف، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لا يرغب في نزع الأسلحة النووية، وهو لن يتخلص من الأسلحة النووية، لكنه يريد خلق انطباع بأنه زعيم منفتح، وأنه مسالم وعقلاني".

وأضاف روبيو إن الزعيم الكوري يريد أن يكرر السيناريو الإيراني ليؤكد للعالم أن أمريكا لا تلتزم بتعهداتها، مطالباً الرئيس الأمريكي بالكفّ عن اللعب بهذا الملف المهم والخطير على الأمن القومي الأمريكي.

ورأى روبيو أن "كيم جونغ أون لديه ارتباط عاطفي وشخصي ونفسي بأسلحته النووية، لأنه بفضلها، يشعر بأنه صاحب نفوذ".

يذكر أن ترامب قد ألغى الخميس الماضي مشاركته في القمة المقررة في 12 يونيو مع كيم في سنغافورة، قبل أن يتبنى اتجاهاً معاكساً حول القمة في الأيام الماضية.