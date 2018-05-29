السيناتور الجمهوري راند بول: الرياض مسؤولة عن اشتعال المنطقة!

الوقت-طالب السيناتور الجمهوري المعروف راند بول، يوم أمس الاثنين عبر تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إدارته الأمريكية بوقف تزويد السعودية بالأسلحة التي تقتل المدنيين في اليمن، متهماً الرياض بأنها "سبب اشتعال المنطقة بالأزمات والحروب".

وجاءت التغريدة على الشكل التالي: "على الأمريكيين أن يعترفوا بأن السعودية هي مصدر لإثارة المشكلات في منطقة الشرق الأوسط، ويجب إيقاف سباق التسلح الذي تنتهجه السعودية، ووقف المجازر في اليمن".

هذه التغريدة أتت على إثر قرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يقضي بتقديم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شهادة تفيد ببذل الرياض جهوداً لإنهاء الحرب، وتسهيل وصول المواد الغذائية والأدوية للمدنيين، وتجنب تأخير وصول شحنات الإغاثة، وتقليل المخاطر التي يتعرّض لها المدنيو،. وفي حال عدم حدوث ذلك، يقضي القرار تلقائياً بمنع الطائرات الأمريكية من تزويد الطائرات السعودية بالوقود".

هذا وتشنّ السعودية حرباً ضد اليمن منذ عام 2015، الأمر الذي تسبب بمقتل مئات الآلاف، فيما تشير أرقام الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.