نيمار يحسم مسألة إنتقاله لمدريد

الوقت- بعد طول انتظار وكثرة التكهنات حول مستقبل لاعب باريس سان جيرمان الذي ربطته عدة تقارير صحفية بالإنتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة حسم اللاعب البرازيلي بشكل نهائي.

حيث أكد نيمار عدم الذهاب الى مدريد معتبرا هذا الامر مجرد شائعات، وارتبط نيمار بالانتقال إلى النادي الملكي رغم انضمامه إلى البي إس جي الصيف الماضي بعقد يمتد حتى 2022، وبصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وفي تصريح صحفي قال نيمار: "الان اركز فقط على منتخب البرازيل". وأضاف: "انتقالي إلى ريال مدريد؟ ما يقال في هذا الشأن هراء، ولا يستحق عناء الرد".