نيمار يحسم مسألة إنتقاله لمدريد

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 15 رمضان 1439

إخترنا لكم

"ضياء الأسدي" للوقت: سنعمل على إنهاء الوجود العسکري الأمريكي بالأطر القانونية والدستورية

"ضياء الأسدي" للوقت: سنعمل على إنهاء الوجود العسکري الأمريكي بالأطر القانونية والدستورية الوقت- تقترب الساحة العراقية من ساعة رسم خارطة جديدة لها، و تجری هناك لقاءات بین الکتل السیاسیة لتتمخض عنها صورة المستقبل للحکومة العراقیة الجدیدة، لمعرفة المزید عن هذا الموضوع حاورنا السید "ضياء الاسدي " مدير المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري...

السجون السرية في اليمن: دور أمريكي بأدوات إماراتية الوقت-مختلفةٌ هي أساليب الامتهان وطرق التعذيب التي تمارس في سجون عدن، لكن أكثرها قسوة وبشاعة ما يُمارس في سجن تحالف العدوان الذي تديره دولة الإمارات، وبموازاته ما يمارس في سجن شلال، مدير أمن عدن، الملحق

ذكرى فاتحة الانتصارات: أين أصبح حزب الله؟ منذ انتصار أيار بدأ موقع وقوة وتأثير حزب الله يتعاظم بفعل تضاخم المسؤوليات والتحديات، حتى غدا اليوم لاعباً هاماً لا يمكن تجاهله ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة ككل.

قرارات حقوق الإنسان صفعة أخرى على وجه الاحتلال الإسرائيلي وداعميه مثّل قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لصالح تشكيل لجنة تحقيق بانتهاكات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزّة صفعة جديدة لكيان الاحتلال وشريكته الإدارة الأمريكية التي تدعم ارتكاب هذه الجرائم.

"شيزوفرينيا" القادة العرب تتجسّد في القضية الفلسطينية الوقت- الغموض الذي يلف سياسة أغلب الزعماء العرب تجاه القضية الفلسطينية كان له أثر كبير في تزعزع الموقف العربي الموحد تجاه هذ القضية التي أصبحت ثانوية عند البعض وبشكل ...

أخبار

واشنطن بوست: على ترامب وقف دعم السعودية والامارات بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية

واشنطن بوست: على ترامب وقف دعم السعودية والامارات بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية

واشنطن بوست: على ترامب وقف دعم السعودية والامارات بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية

نصف مليون توقيع من أجل نصرة محمد صلاح نصف مليون توقيع من أجل نصرة محمد صلاح

وكالة المخابرات الأمريكية: تنازلات كوريا الشمالية لترامب ستقتصر على الهمبرغر!! وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: كوريا الشمالية ستتنازل لترامب بتفتح مطاعم لبيع الهمبرغر

نيويورك تايمز: إصلاحات محمد بن سلمان المزعومة تبخرت مع حملة الاعتقالات الاخيرة نيويورك تايمز: إصلاحات محمد بن سلمان المزعومة تبخرت مع حملة الاعتقالات الاخيرة

المقاومة الفلسطينية: القصف بالقصف والدم بالدم ولن نسمح بفرض معادلاتٍ جديدة المقاومة الفلسطينية: القصف بالقصف والدم بالدم ولن نسمح بفرض معادلاتٍ جديدة

المقاومة الفلسطينية تقصف المستوطنات المحيطة بقطاع غزة المقاومة الفلسطينية تقصف المستوطنات المحيطة بقطاع غزة

الأمم المتحدة: السعودية اعتقلت عشرات النشطاء في مجال حقوق المرأة الأمم المتحدة: السعودية اعتقلت عشرات النشطاء في مجال حقوق المرأة

مصدر سوري: تنسيق أمريكي مع "داعش" و"قسد" لترتيب مسرحيات كيميائية في سوريا مصدر سوري: تنسيق امريكي مع "داعش" و"قسد" لترتيب مسرحيات كيميائية في سوريا

الكيان الاسرائيلي يقصف عشرات المواقع في غزة وسط تحذير الفصائل الفلسطينية الكيان الاسرائيلي يقصف عشرات المواقع في غزة وسط تحذير الفصائل الفلسطينية

ماكرون يفضح دهاليز اعتقال السعودية لسعد الحريري والرياض ترد ماكرون يفضح دهاليز اعتقال السعودية لسعد الحريري والرياض ترد

سيناتور أمريكي: كيم يتقن التمثيل وهو لن يتخلى عن سلاحه النووي الوقت- رأى السناتور الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة له مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية يوم امس الاثنين أن الرئيس الكوري ...

السيناتور الجمهوري راند بول: الرياض مسؤولة عن اشتعال المنطقة! الوقت-طالب السيناتور الجمهوري المعروف راند بول، يوم أمس الاثنين عبر تغريدة له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ادارته الأمريكية...

25 صاروخاً فلسطينياً من قطاع غزة على المستوطنات الفلسطينية الوقت-أعلنت وسائل اعلام إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء عن سقوط أكثر من 25 صاروخا....

الصدر: أمريكا دولة محتلة ونرفض وجودها على الإطلاق! الوقت-أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم أمس الاثنين في تصريح له لموقع...

4500 حذاء أمام مجلس الاتحاد الأوروبي والسبب فلسطين! الوقت-تضامن الآلاف من النشطاء الحقوقيين مع الفلسطينيين يوم أمس الاثنين في مبادرة من امام مقر مجلس الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل

الاتحاد الأوروبي: مهتمون بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران الاتحاد الأوروبي: مهتمون بالحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران

وسائل إعلام عبرية: الجبهة الداخلية "الإسرائيليَّة" غير جاهزة لأي حرب محتملة وسائل إعلام عبرية: الجبهة الداخلية "الإسرائيليَّة" غير جاهزة لأي حرب محتملة

مصير ولي العهد السعودي مازال مجهولاً والصور تفشل بتبديد الشائعات مصير ولي العهد السعودي مازال مجهولاً والصور تفشل بتبديد الشائعات

تزامناً مع اقتراب زيارة نتنياهو إلى باريس دعوات فرنسية لإلغائها تزامنا مع اقتراب زيارة نتنياهو الى باريس دعوات فرنسية لإلغائها

هذا ما قاله لافروف عن وجود القوات الأمريكية في التنف هذا ما قاله لافروف عن تواجد القوات الأمريكية في التنف

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

نيويورك تايمز: إصلاحات محمد بن سلمان المزعومة تبخرت مع حملة الاعتقالات الاخيرة

خلاف جديد بين أمريكا والإتحاد الأوروبي يطفو على السطح

واشنطن بوست: على ترامب وقف دعم السعودية والامارات بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية

دراسة: زيدان أشهر مدرب في العالم

الأقوى منذ عدوان "الجرف الصامد": غزّة ورسائل المواجهة

نصف مليون توقيع من أجل نصرة محمد صلاح

هل تعود العلاقات بين الأردن وسوريا لسابق عهدها؟

نيمار يحسم مسألة إنتقاله لمدريد

ثلاثة مستويات من التهديدات الأمنية للكيان الإسرائيلي.. ما هي؟

وكالة المخابرات الأمريكية: تنازلات كوريا الشمالية لترامب ستقتصر على الهمبرغر!!

المقاومة الفلسطينية: القصف بالقصف والدم بالدم ولن نسمح بفرض معادلاتٍ جديدة

عدوان أمريكي جديد على مواقع عسكرية سوريّة في ريف دير الزور

اشتباكات عنيفة بين "قسد" و"لواء ثوار الرقة" في مدينة الرقة والقوات الأمريكية تتدخل

هل يستطيع الأمريكي استمالة الصدر الى جانبه؟

ذكرى فاتحة الانتصارات: أين أصبح حزب الله؟

موقع أمريكي: کیف توسّع السعودية حملة القمع ضد نشطاء حقوق المرأة.. ولماذا؟

حكومة الاحتلال تمنح تصاريح بناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

بالصور... مدن وشخصيات ووسائل إعلام عالمية تعلن تضامنها مع فلسطين وسط صمت عربي مطبق

استراتيجية أمريكا مقابل إيران.. هل ينجح ترامب بتحقيق ما فشل به أسلافه؟

المستشارة الألمانية: سنواصل احترام الاتفاق النووي مع ايران

مجموعة الأزمات الدولية تحثّ السعودية إلى عدم تحويل العراق إلى ساحة حرب جديدة مع إيران

دمشق تنفض الإرهاب..الحياة تعود إلى العاصمة ورئتيها

الدفاع الروسية تعلن مقتل 4 من جنودها بنيران مسلحين في دير الزور

آیة الله خامنئي: هزيمة أمريكا ستكون قطعيّة ومؤكّدة

هذا ما قاله لافروف عن وجود القوات الأمريكية في التنف

"الليرة" التركية: هل تلوي أمريكا ذراع أردوغان؟

إيران تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية

هل تتورط أمريكا بشنّ حرب على إيران خلال السنوات القادمة؟

تقرير أمريكي: البنوك الأجنبية الكبرى تهرب من السعودية

الاتفاق النووي: المعادلات الجديدة!

وزير إسرائيلي يهدد اللبنانيين بعد النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية

عدوان إسرائيلي على دمشق والجيش السوري يسقط عشرات الصواريخ

تقدم ميداني كبير للجيش السوري في مخيم اليرموك والحجر الأسود

عَلَم السعودية على زجاجات كحولية والشعب غاضب

فاضل الشرقي لـ"الوقت": كانت مكالمتي آخر مكالمة تلقاها الشهيد الصماد

بريطانيا تعترف بقتلها مدنيين سوريين "عن طريق الخطأ"

"شيزوفرينيا" القادة العرب تتجسّد في القضية الفلسطينية

آخر تطورات الانتخابات العراقية

مفتي الجمهورية التونسية: أهلا بالإخوة الكرام رجال الدين اليهود في بلادهم تونس ! (فيديو)

مجلة أمريكية: ولي العهد السعودي أهم حليف لـ "إسرئيل"

استراتيجية طهران لإجهاض السياسة العدائية للسعودية تجاه إيران

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
رياضة

نيمار يحسم مسألة إنتقاله لمدريد

الأربعاء 15 رمضان 1439
 
 
 
 
 
نيمار يحسم مسألة إنتقاله لمدريد
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بعد طول انتظار وكثرة التكهنات حول مستقبل لاعب باريس سان جيرمان الذي ربطته عدة تقارير صحفية بالإنتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة حسم اللاعب البرازيلي بشكل نهائي.

حيث أكد نيمار عدم الذهاب الى مدريد معتبرا هذا الامر مجرد شائعات، وارتبط نيمار بالانتقال إلى النادي الملكي رغم انضمامه إلى البي إس جي الصيف الماضي بعقد يمتد حتى 2022، وبصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وفي تصريح صحفي قال نيمار: "الان اركز فقط على منتخب البرازيل". وأضاف: "انتقالي إلى ريال مدريد؟ ما يقال في هذا الشأن هراء، ولا يستحق عناء الرد".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

نيمار ريال مدريد باريس سان جيرمان

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

200 ألف مصلٍّ يؤدون الجمعة الثانية من رمضان بالأقصى
استشهاد 3 أطفال وإصابة 18 مواطنًا في صعدة
حراك ثوريّ متواصل في ذكرى مجزرة الدراز
ملاعب ومدن كأس العالم.. روسيا 2018
200 ألف مصلٍّ يؤدون الجمعة الثانية من رمضان بالأقصى

200 ألف مصلٍّ يؤدون الجمعة الثانية من رمضان بالأقصى

مدارس حولها "داعش" إلى مصانع لتحويل الأطفال إلى قتلة
لحظة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على فتاة في القدس
ابيات شعرية تصور العدوان السعودي الاميركي على اليمن
تكتيك يمني يقصم ظهر الغزاة.. مفاجآت نوعية ودرس لا ينسى