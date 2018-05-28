روسيا تطلب من آبل حجب تلغرام

الوقت- جاء في بيان الهيئة الروسية الفدرالية للرقابة على الإتصالات: "أرسلنا رسالة إلى شركة آبل الأميركية، نطالب فيها بوقف نشر تطبيق تلغرام الموجود في متجر التطبيقات على أراضي روسيا".

المعركة بين هيئة الرقابة والتطبيق كانت قد احتدمت الشهر الماضي بعد حجب الهيئة لتطبيق تلغرام في روسيا بعد قرار محكمة موسكو بتفويض الهئية بالقيام بهذا القرار دون إنتظار نتئجة الإستئناف.

كما يشار إلى أنّ تطبيق "تلغرام" بدأت مشاكله في روسيا منذ عام 2017 بعد رفضه التعاون مع السلطات الروسية بتقديم معلومات لـ"روس كوم نادزور" لإدراجه في سجل منظمي نشر المعلومات.

وكان الحظر وشيكاً آنذاك إلا أن مخرجاً وجدت للأزمة يومها وعاد التطبيق للعمل في روسيا ولكنه اليوم حجب من جديد، وهو على وشك فقدان أسواق جديدة كإيران مثلاً.