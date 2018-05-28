صلاح يطمئن وراموس يعتذر

الوقت- بعد تعرض اللاعب المصري محمد صلاح لإصابة قوية جراء تدخل مدافع ريال مدريد القوي عليه في لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا خرج المصري ليطمئن 100 مليون مصري أشعلوا مواقع التواصل لأجله، فيما اعتذر الإسباني مغرداً.

حيث قال صلاح في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، هي الأولى له منذ المباراة، "كانت ليلة صعبة جداً، إلا إنني مقاتل. على رغم الصعاب، أنا واثق من أنني سأكون في روسيا وسأجعلكم جميعاً فخورين".

وأضاف "حبكم ودعمكم سيمنحاني القوة التي أحتاج إليها".

من ناحية أخرى علّق راموس على ما جرى بينه وبين صلاح، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" باللغتين الإنكليزية والإسبانية.

وقال "أحياناً ترينا كرة القدم جانبها الجيد، وفي أحيان أخرى ترينا الجانب السيء. قبل كل شيء، نحن زملاء محترفون"، متمنياً للنجم المصري الشفاء العاجل، ومضيفاً أن "المستقبل ينتظر".