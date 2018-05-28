بالصور.. أهالي عدن يدوسون العلم الإماراتي وصور محمد بن زايد بأقدامهم

الوقت- تداول ناشطون عبر موقع تويتر صوراً ومقاطع فيديو تظهر قيام أهالي مدينة عدن اليمنية بإحراق العلم الإماراتي وصور لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حيث داسوها بالأقدام.

ووفقاً للفيديو المتداول فقد أسقط المتظاهرون اليمنيون جميع صور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والعلم الإماراتي واتهموا الإمارات باحتلال بلدهم ونهب خيراته وتأجيج الفتنة بين أبناء البلد الواحد.

وأظهر الفيديو الذي بثه ناشطون علم دولة الإمارات وقد تم إحراق أجزاء منه وسط الشارع والمارة يدوسون عليه بأقدامهم كما تم أيضاً بسط صورة لولي عهد إمارة أو ظبي "محمد بن زايد"، وشوهدت السيارات تمرّ فوقها.

وتأتي هذه الانتفاضة على وقع اعتقال القوات الأمنية المدعومة إماراتياً الناشطين والشباب المناهضين لوجودها في عدن ضمن التحالف السعودي الذي يشنّ حرباً متواصلة على الشعب اليمني منذ أكثر من 3 أعوام.

وكانت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة قد اندلعت بين قوات تابعة لأمن عدن المدعومة من الإمارات، وشبان مسلحين بمدينة المنصورة، وذكر شهود عيان أن الاشتباكات اندلعت بعد إلقاء قوة أمنية القبض على القيادي في المقاومة الجنوبية وليد الإدريسي، مشيرين إلى أن القوات تقدمت بعد العملية صوب ساحة الشهداء واشتبكت مع محتجين يطالبون بإطلاق سراحه، وتتهم الإمارات الادريسي بتزعم حملة شباب من حركة "ثورة 16 فبراير" يكتبون شعارات معادية لسياساتها في عدن.

وأكد مصدر أمني أنه تم نقل الأدريسي بعد اعتقاله، إلى مقرّ الإدارة الإماراتية بالبريقة، ولم تستبعد مصادر أن تضطر القيادة الإماراتية لإخلاء سبيل الادريسي، في الساعات القادمة، خوفاً من توسع دائرة الاشتباكات في المنصورة، وخروجها عن السيطرة.

وكان ناشطون قد تداولوا قبل يومين مقطعاً مصوّراً لشبان يكتبون على جدران منشأة حكومية في عدن عبارة "يسقط الاحتلال الإماراتي"، وقد انتشرت على جدران المدينة في الفترة الأخيرة مثل تلك العبارات التي تندد بالوجود الإماراتي.