قطر تمنع بيع واستيراد البضائع من دول الحصار

الوقت- أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر، قراراً عاجلاً بإجبار جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة في الدولة، على إزالة ورفع جميع البضائع التي تم استيرادها من دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) من داخل تلك المجمعات.

وأضاف بيان الوزارة القطرية: "سيقوم مفتشو الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة بالمرور على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة؛ للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة".

من جانبه، نشر مكتب الاتصال الحكومي في قطر بياناً أكد فيه أن هذه الخطوة تأتي في إطار "حماية المستهلك في دولة قطر، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع"، كما أصدرت الدوحة توجيهات بالعثور على موردين جدد للسلع المتأثرة، والتي يتم توريدها من الدول الأربع، ولفت المكتب في بيانه إلى أن السلع التي يتم توريدها من الدول الأربع لا تمرّ بالمنطقة الجمركية الخاصة بدول مجلس التعاون، بسبب المقاطعة، وبذلك يجب أن تخضع لإجراءات التفتيش اللازمة ولقوانين الجمارك، حسبما ذكر البيان.

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أمس الأحد، أن ما من معطيات تشير إلى حلّ قريب للخلاف الدبلوماسي بين قطر ودول الحصار الذين قطعوا العلاقات الدبلوماسية والتجارية معها قبل نحو عام.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 يونيو/ حزيران الماضي علاقات السفر والتجارة مع قطر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب، وتنفي قطر ذلك وتقول إن المقاطعة محاولة لتقويض سيادتها وفرض الوصاية على قرارها الوطني.