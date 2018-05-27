رغم معارضة أمريكية...سوريا تترأس "المؤتمر الدولي لنزع الأسلحة"

الوقت-تبدأ يوم غد الاثنين في مدينة جينيف السويسرية فعاليات "المؤتمر الدولي لنزع السلاح" ولمدة 4 أسابيع، وأعلنت اللجنة المنسقة للمؤتمر عن ترأس الدولة السورية للجنة المشرفة على إدارة الحفل ما شكّل نوعاً من الصدمة للجانب الأمريكي لرفضه جملة وتفصيلاً ذلك.

وبحسب قناة الميادين اللبنانية، قال مندوب سوريا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف "حسام الدين آلا" إن جدول أعمال المؤتمر "يتضمن قضايا تتعلق بنزع السلاح النووي".

وحول موضوع الرفض الأمريكي لترأس سوريا المؤتمر قال "آلا" إن الجانب الأمريكي أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات مكثفة مع الجانب الروسي من أجل الضغط على سوريا ودفعها للتنازل عن رئاسة المؤتمر دون نتيجة.

بدوره وصف المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة في جنيف، روبرت وود، يوم الاثنين المقبل بأنه سيكون "أحد أحلك الأيام في تاريخ مؤتمر نزع السلاح" في إشارة لرفض أمريكا للرئاسة السورية للمؤتمر.

يذكر أن "المؤتمر الدولي لنزع الأسلحة" هو منظمة أممية تُعنى بالعمل على نزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ومراقبة التسلح في العالم، وسيستمر لغاية يوم 24 يونيو القادم بحضور 65 من دول العالم من بينها الدول الخمس دائمة العضوية، على أن تكون مدة رئاسة سوريا للمؤتمر 4 أسابيع.