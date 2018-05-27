صلاح يشعل الشارع المصري غضباً من السعودية!

الوقت- اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر يوم أمس غضباً بسبب تعرّض النجم المصري محمد صلاح للإصابة في نهائي أبطال أوروبا. وما زاد ردود الأفعال سخطاً رد فعل رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، المقرّب من حكومة أبو ظبي، على إصابة صلاح متهكمين عليه بعدم المشاركة في كأس العالم.

وفي حديث لقناة الرياضة السعودية أوضح آل الشيخ أنه قال لعبد الفتاح السيسي منذ أيام "إن شاء الله تجي صلاح إصابة من هنا أو انبراشة من هنا".

وبعدها بأيام نشر آل الشيخ تغريدة ساخرة عن صلاح قائلاً فيها: "لازم يوحشنا قبل كأس العالم".

هذه التصريحات دفعت المواطنين المصريين إلى الهجوم على آل الشيخ وتوجيه شتائم مختلفة له، حيث وصلت التعليقات إلى أكثر من 12 ألفاً بعد نحو ثلاث ساعات على نشره التغريدة.

كما وغرد حمد المزروعي، مغرد إماراتي مثير للجدل، تغريدة قبل انطلاق المباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد بربع ساعة، توقع خلالها أن يصاب صلاح، ويغيب عن كأس العالم.

وبحسب التغريدة تمنى المزروعي أن يصاب محمد صلاح في مباراة يوم أمس حيث قال: "حلمت أن محمد صلاح انصاب في المباراة، يعني بالعربي ما راح يلعب كأس العالم".

وبعد إصابة صلاح سخر المزروعي منه مغرداً "الله لا يوفقك يا راموس"، مع رمز لوجه ضاحك.

ولم يتوانَ المصريون عن شتم المزروعي قائلين إنه شخص "مشؤوم، وحاقد على نجاح صلاح والمصريين".

يذكر أن محمد صلاح قد تعرّض لإصابة على مستوى الكتف يوم أمس في نهائي الأبطال وسيحتاج إلى نحو أسبوعين من أجل العودة للملاعب، وأكد وزير الشباب المصري أن صلاح لا يزال موجوداً على القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في مونديال كأس العالم في روسيا.