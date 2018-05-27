ريال مدريد بطلاً لدوري الأبطال للمرة الـ13

الوقت- تمكن ريال مدريد الإسباني من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والمرة الثالثة عشر في تاريخه.

وتوج ريال مدريد الإسباني بهذا اللقب بعد تغلبه على ليفربول الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم في مدينة كييف الأوكرانية.

وكان الفضل الأكبر في هذا الفوز لتألق غاريث بيل وبنزيما والأخطاء القاتلة التي ارتكبها حارس ليفربول.

سجل أهداف ريال مدريد كريم بنزيما وغاريث بيل "ثنائية" في الدقائق "51 و64 و83" من زمن اللقاء، بينما أحرز هدف ليفربول الوحيد، السنغالي ساديو ماني في الدقيقة "55".

سيطر الريال على مجريات المباراة في معظم أوقاتها واستحوذ على الكرة في ظل تراجع في الآداء بين صفوف لاعبي الليفر الذين فقدوا خدمات نجمهم محمد صلاح مبكراً في الشوط الأول.