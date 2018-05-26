قاسمي: بومبيو دخل عالم الساسية متأخراً.. أنصحه بدراسة القضايا بدقة

الوقت- شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على أن حق إيران القانوني في مجال تخصيب اليورانيوم قد تم تثبيته، كما جرى توطين المعرفة المتعلقة به في البلاد، مؤكداً أن بومبيو دخل هذا الموضوع بشيء من التأخير وعدم الدراسة اللازمة وأنه بعيد جداً عن التطورات العالمية ويكرّر كلام أسلافه الفاشلين.

قال قاسمي في معرض ردّه على سؤال لمراسل وكالة أنباء "فارس" حول التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه على إيران وقف تخصيب اليورانيوم وغلق مفاعل الماء الثقيل: "إننا نرحب بمجيء السيد بومبيو إلى عالم السياسة الخارجية والدبلوماسية لكننا نرى بأنه دخل هذه القضايا وهذه القضية الخاصة بالذات بشيء من التأخير وعدم الدراسة اللازمة والكافية وهو بعيد جداً عن الحقائق والتطورات العالمية والدولية".

وتابع قاسمي: "ومن أجل أن يكون (بومبيو) على بيّنة ينبغي التذكير بأن الحقّ القانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تخصيب اليورانيوم قد تم تثبيته، وكذلك تم توطين المعرفة المتعلقة به، لذا فإنني أعتقد بأنه متخلّف شيئاً ما عن التطورات ويكرر كلام أسلافه الفاشلين ولا أذن صاغية له، لا من قبلنا ولا من قبل العالم".

هذا وقد توجه قاسمي خلال كلامه بنصيحة لـ "بومبيو" قائلاً: بأنه يجب عليه أن يقوم من جديد بدراسة القضية بدقة.