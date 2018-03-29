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  الخميس 12 رجب 1439
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أخبار

السيد الحوثي يلتقي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

الخميس 12 رجب 1439
 
 
 
 
 
السيد الحوثي يلتقي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

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الأمم المتحدة: على السعودية إيجاد حل سياسي لأزمة اليمن

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الوقت-التقى زعيم حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وبحث معه الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن وإيقاف الحرب الدائرة منذ 3 أعوام.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، في تغريدة عبر حساب منسوب له على تويتر"في إطار تعزيز الفرص للدفع بعملية السلام وإيقاف العدوان وفك الحصار الجائر على بلدنا اليمن من قبل العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه التقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالمبعوث الدولي للأمين العام للأمم المتحدة يوم الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٨ ، والذي يزور اليمن حالياً".

ويأتي اللقاء عقب ساعات من لقاء المبعوث الأممي بوزيرة حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، وتسليمها إياه ملفاً عن انتهاكات التحالف منذ انطلاق عملياته في اليمن في 26 مارس/ آذار 2015.

وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيثس،وصل إلى صنعاء السبت الماضي، للقاء قيادات أنصار الله وقيادات سياسية أخرى في حزب المؤتمر للدفع بعملية سلام جديدة قد تجمع الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة بعد فشل مهمة المبعوثين السابقين إسماعيل ولد الشيخ وقبله جمال بن عمر. وقال غريفيثس، إن إيقاف الحرب والترتيبات السياسية لتحقيق السلام الشامل في اليمن هي أبرز أولوياته.

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