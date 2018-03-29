المضادات الحيوية تقصر العمر

الوقت- أكدت دراسة علمية حديثة أن تناول المضادات الحيوية تُقصّر العمر خصوصاً لمن هم فوق سن الـ 60 عاماً.

وأشار الباحثون من جامعة تولان بنيوأورليانز إلى أن تناول وصفة واحدة من المضاد الحيوي تخل بتوازن البكتيريا الصديقة في جسم الإنسان لمدة سنة كاملة، وهو ما يُضعف المناعة على نحو بالغ، ويسبب اضطرابات هضمية في جسم الانسان كذلك.

وقام الباحثون في هذه التجربة بدراسة حالة 37 ألف امرأة حول سن الـ 60، وتوصلوا إلى أن التأثير السلبي للمضاد الحيوي يستمر لمدة عام كامل بعد التوقف عن تناوله، وسينتج خللا في نقص البكتريا الصديقة مما يسبب أمراضاً مزمنة قد تؤدي إلى الوفاة.