سوريا مركز أساسي لتوزيع القمح الروسي

الوقت- أشار وزير النقل السوري علي حمود إلى أن سوريا ستقوم بإنشاء مركز توزيع للقمح الروسي، حيث تملك روسيا حاليا أكثر من 80 مليون طن من الحبوب جاهزة للتصدير وهي بحاجة إلى سوق تصريف.

وأكد حمود أنه اقترح بأن تكون سوريا مركزاً لتوزيع القمح الروسي في الشرق الأوسط، وهذه الإتفاقية سوف تعود بالمنفعة على سوريا، حيث أن المشروع ضخم ويحتاج إلى توسيع المرفأ، الذي سيستقبل الحمولات، إضافة لإنشاء صوامع وسكك حديدية وغيرها.

وأضاف الوزير أن الحكومة السورية تقوم بدراسة لتأسيس مدينة صناعية بحرية في اللاذقية تشكل مدينة متكاملة وتكون هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط، بالتعاون مع إحدى الدول الصديقة، وهناك رؤية لزيادة الأسطول البحري وزيادة عدد السفن.

واضاف "كان هناك عمل مهم، حيث تم تشغيل السفن السورية تحت راية العلم السوري بعد أن كان هذا شبه مستحيل، إضافة إلى تعمير السفن السورية، ووضع خريطة استثمارية للساحل السوري تحدد ما هي الأعمال الممكن القيام بها".