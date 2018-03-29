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  الخميس 12 رجب 1439
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علوم وتكنولوجيا

لقاح لمرض السرطان قريباً

الخميس 12 رجب 1439
 
 
 
 
 
لقاح لمرض السرطان قريباً
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الوقت- يعمل باحثون على اختبار لقاح لمرض السرطان على البشر والذي سبق ونجح في معالجة 97 في المئة من أورام الدم عند الفئران، التي عانت من ورم الليمفوما منخفض الدرجة.

وأكد الباحثون أن المرضى لن يعودوا بحاجة إلى علاج كيميائي إذا تلقوا هذا اللقاح، ومن المتوقع أن تكون الآثار الجانبية له هي الحمى وبعض الحساسية.

وأشار الباحثون إلى أن العلاج سيكون متوفراً خلال عامين، وبدلا من خلق مناعة دائمة، يعمل العقار عن طريق تنشيط جهاز المناعة لمهاجمة الأورام السرطانية.

حيث يعمل بفعالية مع الأورام الليمفاوية منخفضة الدرجة، التي تصيب بعض خلايا الدم البيضاء وتستجيب بشكل عام للعلاج، وذلك لأنه في كثير من الأحيان يتم اكتشافه من قبل الجهاز المناعي، على عكس الأشكال الأخرى للمرض، مثل سرطان الأمعاء.

ويذكر أن حوالي 1.7 مليون شخص يصاب بمرض السرطان كل عام في أمريكا، وفي هذا الإطار، أكد الباحث الرئيسي الطبيب رونالد ليفي من جامعة ستانفورد قائلاً: "لدينا مشكلة كبيرة في السرطان ولن نكون راضين أبداً حتى نجد حلولاً".

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السرطان مرض السرطان علاج لقاح ورم الليمفوما

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