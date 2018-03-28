تركيا تبني قاعدة عسكرية جديدة قرب الحدود العراقية

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  الأربعاء 11 رجب 1439
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أردوغان يغرق في أحلام توسيع الأراضي التركية يعتقد المراقبون بأن سياسة أردوغان لتوسيع نفوذ تركيا في المنطقة لن يكتب لها النجاح بسبب رفض الدول الإقليمية لهذه السياسة وإصرار الناتو على تحجيم دور أنقرة في المنطقة.

الذكرى الثالثة للحرب على اليمن.. غصة في القلب وأمل بالانتصار.. بينما كان اليمنيون ينامون قريري العين في الـ 26 مارس 2015 وبالتحديد في الساعة الثانية صباحا، بدأت العاصفة تهب من الشمال حاملة ً اسم "عاصفة الحزم"، في الحقيقة كانت ...

الصين وأمريكا على شفا حرب، فمن الخاسر الأكبر؟! الوقت- الظاهر أن واشنطن لن يهنئ لها بال حتى تيقظ التنين الصيني من غفوته التي يتجنب من خلالها الانجرار إلى المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية لكونه يعلم أثار هذه ...

خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم الوقت - بعد مرور سبعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا مازالت الأوضاع في هذا البلد حرجة وعلى درجة عالية من التعقيد. وعلى الرغم من تمكّن الجيش السوري والقوى الداعمة له من إلحاق هزائم منكرة بتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، مازالت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تثير ومنذ نحو شهرين مزاعم بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تشديد التوتر في الملف السوري إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحدثت عن إمكانية شنّ هجوم عسكري من قبل قواتها على هذا البلد...

الحلم السعودي النووي...عقبات وتحديات أمريكية-اسرائيلية الوقت-لطالما عقدت الرياض وواشنطن مفاوضات جدية للتوصل إلى اتفاق لبناء مفاعل نووية في السعودية، حيث وضعت المملكة خطة طموحة لبناء 16 مفاعلا نوويا بحلول عام 2030 بتكلفة 100 مليار دولار...

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

تركيا تبني قاعدة عسكرية جديدة قرب الحدود العراقية

الأربعاء 11 رجب 1439
 
 
 
 
 
تركيا تبني قاعدة عسكرية جديدة قرب الحدود العراقية

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أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سنجار شمال العراق

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الوقت- قال وكالة الاناضول التركية، اليوم الأربعاء، أن الجيش التركي بدأ ببناء قاعدة عسكرية في جبال بالقايا، قرب الحدود مع العراق، فيما يرفض العراق أي عملية عسكرية داخل أراضيه.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن بناء القاعدة يأتي لمنع مرور الإرهابيين من الحدود العراقية وضمان أمن الحدود، مشيرة الى أن القوات التركية تشيد القاعدة العسكرية على ارتفاع ألفين و400 متر عن سطح البحر، في قضاء شمدينلي بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأحد الماضي بدء عملية عسكرية في منطقة سنجار شمالي العراق، وقال أردوغان: "قلنا إننا سوف ندخل سنجار شمالي العراق أيضا والآن بدأت العمليات العسكرية هناك".

وأضاف أردوغان، قبل مغادرته لحضور قمة مع زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، أن تركيا ستتخذ "كل ما يلزم" إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار، وذلك وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية.

من جانبها، نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم، عبور أي قوات أجنبية عبر الحدود الى نينوى وسنجار، فيما أكدت أن الوضع الامني في هذه المناطق تحت سيطرة القوات العراقية، وذلك حسبما نقل الاعلام العراقي.

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تركيا العراق الحدود

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