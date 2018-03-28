تركيا تبني قاعدة عسكرية جديدة قرب الحدود العراقية

الوقت- قال وكالة الاناضول التركية، اليوم الأربعاء، أن الجيش التركي بدأ ببناء قاعدة عسكرية في جبال بالقايا، قرب الحدود مع العراق، فيما يرفض العراق أي عملية عسكرية داخل أراضيه.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن بناء القاعدة يأتي لمنع مرور الإرهابيين من الحدود العراقية وضمان أمن الحدود، مشيرة الى أن القوات التركية تشيد القاعدة العسكرية على ارتفاع ألفين و400 متر عن سطح البحر، في قضاء شمدينلي بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأحد الماضي بدء عملية عسكرية في منطقة سنجار شمالي العراق، وقال أردوغان: "قلنا إننا سوف ندخل سنجار شمالي العراق أيضا والآن بدأت العمليات العسكرية هناك".

وأضاف أردوغان، قبل مغادرته لحضور قمة مع زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، أن تركيا ستتخذ "كل ما يلزم" إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار، وذلك وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية.

من جانبها، نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم، عبور أي قوات أجنبية عبر الحدود الى نينوى وسنجار، فيما أكدت أن الوضع الامني في هذه المناطق تحت سيطرة القوات العراقية، وذلك حسبما نقل الاعلام العراقي.