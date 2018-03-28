هذا هو شرط زعيم كوريا الشمالية للتخلي عن السلاح النووي

الوقت- نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تأكيده أن بلاده تشترط اتخاذ إجراءات تدريجية ومتزامنة لتحقيق السلام من قبل واشنطن وسيئول ، تمهد لقبوله بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف كيم جونغ أون، خلال زيارته للعاصمة الصينية: "يمكن حل مشكلة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، في حال استجابت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجهودنا ووفرتا الأجواء المناسبة للسلام والاستقرار، مع اتخاذ إجراءات تدريجية ومتزامنة من أجل تحقيق السلام".

كما أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن استعداده للحوار مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، فضلا عن عقد اجتماعات مع قادة البلدين، وقال الزعيم الكوري الشمالي إنه "مصمم على تحويل العلاقات مع كوريا الجنوبية إلى علاقات تعاون، وتسوية الخلافات، وعقد قمة بين البلدين".

وأضاف: "كوريا الديمقراطية (الشمالية) مستعدة لإجراء حوار مع الولايات المتحدة وعقد قمة بين البلدين"، وشدد كيم على أن كوريا الشمالية تعتمد على توسيع وتعميق اتصالاتها الاستراتيجية مع الصين، في عملية ضمان التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات والحوار، وكذلك السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية."

وكان الزعيم الكوري الشمالي قام الاحد الماضي بزيارة غير رسمية إلى الصين من 25 حتى 28 مارس الجاري، في أول رحلة خارجية له منذ أن تولى السلطة عام 2011.