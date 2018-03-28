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  الأربعاء 11 رجب 1439
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جيروزاليم بوست: تعاون تركي إسرائيلي لسرقة الآثار السورية

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أخبار

جيروزاليم بوست: تعاون تركي إسرائيلي لسرقة الآثار السورية

الأربعاء 11 رجب 1439
 
 
 
 
 
جيروزاليم بوست: تعاون تركي إسرائيلي لسرقة الآثار السورية

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الوقت- كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، عن تعاون وثيق بين إسرائيل وتركيا من أجل سرقة آثار وتحف يهودية من معبد يهودي في جوبر بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت الصحيفة أن التعاون التركي الإسرائيلي في تهريب آثار وتحف قديمة من معبد يهودي بالقرب من دمشق مازال متواصلا خلال خروج الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا (فيلق الرحمن) من الحيي الدمشقي الى مدينة ادلب.

وأضافت صحيفة الإسرائيلية أنه في أيار من عام 2014، تم تدمير كنيس إلياهو هانافي في جوبر نتيجة المعارك الشرسة بين الجيش السوري والفصائل المعارضة.

ووفقاً لموقع "ديلي بيست" الإخباري، فقد تمت مداهمة الكنيس اليهودي الغني بالتحف والآثار التاريخية الثمينة في أعقاب المعارك الدامية هناك.

الى ذلك قدم سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، واتهم السفير السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، البلدين بالتعاون مع "الجماعات الإرهابية" في نهب آثار ثمينة من معبد جوبر البالغ عمرها 2000 عام.

وجاء في رسالة السفیر السوری: "تود حكومتي أن تنقل معلومات استخباراتية ذات مصداقية عالية تفيد بأن الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة جوبر، بالقرب من دمشق، قامت بالتعاون مع الاستخبارات التركية والإسرائيلية على نهب آثار ومخطوطات من الكنيس اليهودي القديم".

وتابع السفير السوري أن "الآثار تم تهريبها عن طريق وسطاء محليين وأجانب إلى اسطنبول. وقام خبراء آثار في تركيا بفحصها وأكدوا أنها قديمة وثمينة للغاية، ومن ثم هُرّبت إلى نيويورك".

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سوريا تعاون تركي اسرائيلي اثار

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