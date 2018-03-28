الأمم المتحدة: على السعودية إيجاد حل سياسي لأزمة اليمن

الوقت- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العمل لحل سياسي في اليمن .

وقال غوتيريش "لا يوجد حل إنساني للمشاكل الإنسانية، الحل سياسي ونحن في تصرفكم بالكامل من أجل العمل على إيجاد حل من شأنه إنهاء المعاناة في اليمن حيث تدور حرب أهلية منذ ثلاث سنوات".

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال اليوم الاربعاء في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أن حركة انصار الله أصبحت معزولة سياسيا بشكل متزايد، مستنكرا في ذات الوقت إطلاقهم 7 صواريخ على أراضي بلاده، واعتبر محمد بن سلمان إطلاق الجيش اليمني لهذه الصواريخ باتجاه السعودية بأنه "المحاولة الأخيرة التي لا تظهر سوى أنهم ضعفاء"، مجددا موقف بلاده الرامي إلى إنهاء الصراع في اليمن عبر عملية سياسية.

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية القوات السعودية والإماراتية بارتكاب جرائم حرب في اليمن، ودعت أكثر من مرة لوقف تلك الجرائم المتواصلة بحق الشعب اليمني من أكثر من 3 أعوام.