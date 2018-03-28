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  الأربعاء 11 رجب 1439
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أردوغان يغرق في أحلام توسيع الأراضي التركية

أردوغان يغرق في أحلام توسيع الأراضي التركية يعتقد المراقبون بأن سياسة أردوغان لتوسيع نفوذ تركيا في المنطقة لن يكتب لها النجاح بسبب رفض الدول الإقليمية لهذه السياسة وإصرار الناتو على تحجيم دور أنقرة في المنطقة.

الذكرى الثالثة للحرب على اليمن.. غصة في القلب وأمل بالانتصار.. بينما كان اليمنيون ينامون قريري العين في الـ 26 مارس 2015 وبالتحديد في الساعة الثانية صباحا، بدأت العاصفة تهب من الشمال حاملة ً اسم "عاصفة الحزم"، في الحقيقة كانت ...

الصين وأمريكا على شفا حرب، فمن الخاسر الأكبر؟! الوقت- الظاهر أن واشنطن لن يهنئ لها بال حتى تيقظ التنين الصيني من غفوته التي يتجنب من خلالها الانجرار إلى المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية لكونه يعلم أثار هذه ...

خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم الوقت - بعد مرور سبعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا مازالت الأوضاع في هذا البلد حرجة وعلى درجة عالية من التعقيد. وعلى الرغم من تمكّن الجيش السوري والقوى الداعمة له من إلحاق هزائم منكرة بتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، مازالت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تثير ومنذ نحو شهرين مزاعم بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تشديد التوتر في الملف السوري إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحدثت عن إمكانية شنّ هجوم عسكري من قبل قواتها على هذا البلد...

الحلم السعودي النووي...عقبات وتحديات أمريكية-اسرائيلية الوقت-لطالما عقدت الرياض وواشنطن مفاوضات جدية للتوصل إلى اتفاق لبناء مفاعل نووية في السعودية، حيث وضعت المملكة خطة طموحة لبناء 16 مفاعلا نوويا بحلول عام 2030 بتكلفة 100 مليار دولار...

أخبار

الأمم المتحدة: على السعودية إيجاد حل سياسي لأزمة اليمن

الأمم المتحدة: على السعودية إيجاد حل سياسي لأزمة اليمن

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

الأمم المتحدة: على السعودية إيجاد حل سياسي لأزمة اليمن

الأربعاء 11 رجب 1439
 
 
 
 
 
الأمم المتحدة: على السعودية إيجاد حل سياسي لأزمة اليمن

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الوقت- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العمل لحل سياسي في اليمن .

وقال غوتيريش "لا يوجد حل إنساني للمشاكل الإنسانية، الحل سياسي ونحن في تصرفكم بالكامل من أجل العمل على إيجاد حل من شأنه إنهاء المعاناة في اليمن حيث تدور حرب أهلية منذ ثلاث سنوات".

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال اليوم الاربعاء في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أن حركة انصار الله أصبحت معزولة سياسيا بشكل متزايد، مستنكرا في ذات الوقت إطلاقهم 7 صواريخ على أراضي بلاده، واعتبر محمد بن سلمان إطلاق الجيش اليمني لهذه الصواريخ باتجاه السعودية بأنه "المحاولة الأخيرة التي لا تظهر سوى أنهم ضعفاء"، مجددا موقف بلاده الرامي إلى إنهاء الصراع في اليمن عبر عملية سياسية.

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية القوات السعودية والإماراتية بارتكاب جرائم حرب في اليمن، ودعت أكثر من مرة لوقف تلك الجرائم المتواصلة بحق الشعب اليمني من أكثر من 3 أعوام.

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اليمن السعودية جرائم

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