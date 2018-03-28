زيارة تاريخية للزعيم الكوري الشمالي إلى الصين وواشنطن تعلّق

الوقت- أكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الصينية، اليوم الأربعاء، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قام بزيارة غير رسمية للصين من يوم الأحد إلى الأربعاء.

ووفقاً للوكالة، "ناقش زعماء البلدين بشكل شامل الوضع في العالم وشبه الجزيرة الكورية"،وأبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الكوري الشمالي أن "الصين ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وضمان وجود السلام والاستقرار، وكذلك حل المشكلة من خلال الحوار والمفاوضات".

ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله، بإنه "قام بهذه الزيارة ليهنئ شخصياً شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للصين، وهو ما يتوافق مع التقاليد الودية بين البلدين".

من جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الصين أبلغت أمريكا بزيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى بكين، وإن الرئيس الصيني شي جينغ بينغ بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في البيان، "تواصلت الحكومة الصينية بالبيت الأبيض، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، لإطلاعنا على زيارة كيم جونغ أون لبكين. كما بعث الرئيس الصيني برسالة شخصية إلى الرئيس ترامب".

وأضاف البيان، "تواصل الولايات المتحدة الحفاظ على اتصالاتها الوثيقة مع حلفائنا في كوريا الجنوبية واليابان. كما أنها تتابع عن كثب هذه الأحداث (زيارة كيم جونغ أون للصين)، والتي تعتبر دليلاً آخر على أن حملة الضغط التي تمارس ضد بيونغ يانغ تخلق المناخ المناسب لإجراء حوار معها".