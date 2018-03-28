مسقط: سوريا على حق والحق ينتصر دائماً

الوقت- أكد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني والممثل الخاص للسلطان قابوس بن سعيد أن "سوريا على حق والحق ينتصر دائماً".

وأضاف المسؤول العماني خلال لقاء عقده آل سعيد مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي يزور سلطنة عمان، مؤكداً حرص عمان على وحدة وسيادة سوريا واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن آل سعيد "هنأ سوريا بما تمثله من وجه مشرق وعريق للتاريخ والثقافة والحضارة بالانتصارات التي تحققت في مواجهة الإرهاب محملاً الوزير المعلم تحيات وتقدير صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد إلى أخيه الرئيس الأسد"، بحسب الوكالة.

هذا وبحث المعلم مع يوسف بن علوي وزير الشؤون الخارجية العماني تعزيز العلاقات في مختلف المجالات "وخاصة بعد التطور الذي شهدته مؤخراً بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".