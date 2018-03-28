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  الأربعاء 11 رجب 1439
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رياضة

قمّة إيطاليا إنجلترا انتهت بالتعادل الإيجابي

الأربعاء 11 رجب 1439
 
 
 
 
 
قمّة إيطاليا إنجلترا انتهت بالتعادل الإيجابي
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الوقت- انتهت قمّة الأمس بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا بالتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة دراماتيكية شهدت التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الودي.

استطاع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي التقدم للإنجليز بهدف في الدقيقة 26 واستمروا بالضغط على الخصم بشكل كبير واستحصلوا على العديد من الفرص الخطيرة ولكن الدفاع الإيطالي كان بالمرصاد.

في شوط المباراة الثاني استطاع الإيطاليون تحسين آدائهم ولكنهم لم يتمكنوا من الوقوف في وجه مهاجمي المنتخب الإنجليزي الشباب الذي أزعجوا الدفاع الإيطالي في عدة فرص خطيرة، استمرت المباراة بالتجاذب بين هجمة من هنا وأخرى من هناك حتى الدقيقة 87 التي شهدت هدف التعادل من ركلة جزاء سجلها انسيني بنجاح، من بعدها مرّت الدقائق بسرعة ليعلن الحكم انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التحضيرية لمنتخب إنجلترا لكأس العالم 2018 بإعتبار أن إيطاليا ستغيب عن هذه النسخة من البطولة.

 

 

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إنجلترا إيطاليا مباراة ودية

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