إسبانيا تسحق الأرجنتين والبرازيل تأخذ بالثأر

الوقت- تمكن المنتخب الإسباني لكرة القدم من سحق منتخب الأرجنتين بنتيجة كبيرة في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم.

فاستطاع المتادور الإسباني تسجيل ستة أهداف في شباك التانجو الأرجنتيني، في ليلة تألق نجم ريال مدريد إيسكو الذي سجل هاتريك في الدقائق 27، 52 و 74، كما وسجل باقي الأهداف كل من اسباس وتياغو الكانتارا ودييغو كوستا، فيما سجل هدف الأرجنتين الوحيد أوتاميندي.

سيطر المنتخب الاسباني على المباراة منذ انطلاقتها وأظهروا روحاً قتالية وتنظيماً سليماً طيلة فترة المباراة في مقابل تخبط لاعبي الخصم.

في مباراة ودية أخرى استطاع المنتخب البرازيلي الثأر من المنتخب الألماني بفوزه عليه بنتيجة 1-0 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما وسجل هدف المباراة الوحيد غابرييل خيسوس وبهذا الهدف أنهت البرازيل المغامرة الألمانية بـ22 مباراة بدون هزيمة، وفيما يلي نترككم مع بعض لقطات المبارتين: