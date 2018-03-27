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  الأربعاء 11 رجب 1439
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خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم الوقت - بعد مرور سبعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا مازالت الأوضاع في هذا البلد حرجة وعلى درجة عالية من التعقيد. وعلى الرغم من تمكّن الجيش السوري والقوى الداعمة له من إلحاق هزائم منكرة بتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، مازالت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تثير ومنذ نحو شهرين مزاعم بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تشديد التوتر في الملف السوري إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحدثت عن إمكانية شنّ هجوم عسكري من قبل قواتها على هذا البلد...

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أين تكمن أهمية الغوطة الشرقية بالنسبة للحكومة السورية والمسلحين؟!! الوقت- تلفظ الجماعات المسلحة أنفاسها الأخيرة في الغوطة الشرقية، وبدأت تنهار بشكل متسارع وتخسر مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها منذ عدة سنوات، لتعود هذه المناطق تدريجيا إلى كنف الدولة السورية...

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أخبار

اخراج أكثر من 6500 مسلح مع عائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى إدلب

الثلاثاء 10 رجب 1439
 
 
 
 
 
اخراج أكثر من 6500 مسلح مع عائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى إدلب

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الجيش السوري يؤمّن خروج أكثر من 100 ألف مدني من الغوطة الشرقية

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الوقت- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إخراج 6700 مسلح من فيلق الرحمن مع أفراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى مدينة إدلب شمال سوريا.

وأضافت الوزارة: خلال 3 أيام، خرج أكثر من 13 ألف مسلح مع عائلاتهم من عربين بالغوطة الشرقية إلى إدلب، وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المسلحين وعائلاتهم تم نقلهم إلى إدلب على متن 110 حافلات، وأمَّن طريقهم الجيش السوري، وضباط من مركز المصالحة الروسي، والصليب الأحمر السوري.

وأكد البيان أنه بالإضافة إلى خروج المسلحين وعائلاتهم في إطار الاتفاق، الذي توصل إليه المركز الروسي للمصالحة مع قادة من "فيلق الرحمن"، تم إطلاق سراح 26 شخصاً من الجيش السوري والمدنيين كانوا معتقلين لدى "فيلق الرحمن".

وأوضح البيان أن عدد المسلحين وأفراد عائلاتهم، الذين خرجوا من بلدة عربين خلال اليومين الأخيرين بلغ 13 ألفاً و190 مسلحاً.

هذا وأكدت وزارة الدفاع أن عمليات خروج المسلحين وعائلاتهم من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية لا تزال مستمرة.

وبعد تنفيذ اتفاق مماثل تم يوم الجمعة الماضي إعلان مدينة حرستا خالية من الإرهاب بعد إخراج المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة إلى إدلب حيث قامت وزارة الداخلية بعدها بافتتاح مركز ناحية حرستا لتقديم الخدمات للأهالي الذين بقوا في منازلهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة كما عملت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس على تزويد المدينة بفرن متنقل بطاقة إنتاجية 5 أطنان يومياً.

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مسلح الغوطة ادلب

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