اخراج أكثر من 6500 مسلح مع عائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى إدلب

الوقت- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إخراج 6700 مسلح من فيلق الرحمن مع أفراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى مدينة إدلب شمال سوريا.

وأضافت الوزارة: خلال 3 أيام، خرج أكثر من 13 ألف مسلح مع عائلاتهم من عربين بالغوطة الشرقية إلى إدلب، وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المسلحين وعائلاتهم تم نقلهم إلى إدلب على متن 110 حافلات، وأمَّن طريقهم الجيش السوري، وضباط من مركز المصالحة الروسي، والصليب الأحمر السوري.

وأكد البيان أنه بالإضافة إلى خروج المسلحين وعائلاتهم في إطار الاتفاق، الذي توصل إليه المركز الروسي للمصالحة مع قادة من "فيلق الرحمن"، تم إطلاق سراح 26 شخصاً من الجيش السوري والمدنيين كانوا معتقلين لدى "فيلق الرحمن".

وأوضح البيان أن عدد المسلحين وأفراد عائلاتهم، الذين خرجوا من بلدة عربين خلال اليومين الأخيرين بلغ 13 ألفاً و190 مسلحاً.

هذا وأكدت وزارة الدفاع أن عمليات خروج المسلحين وعائلاتهم من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية لا تزال مستمرة.

وبعد تنفيذ اتفاق مماثل تم يوم الجمعة الماضي إعلان مدينة حرستا خالية من الإرهاب بعد إخراج المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة إلى إدلب حيث قامت وزارة الداخلية بعدها بافتتاح مركز ناحية حرستا لتقديم الخدمات للأهالي الذين بقوا في منازلهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة كما عملت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس على تزويد المدينة بفرن متنقل بطاقة إنتاجية 5 أطنان يومياً.