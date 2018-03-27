العبادي يتلقى اتصالا من نظيره التركي...تأكيد على سيادة العراق

الوقت- اتصل رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم بنظيره العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، مؤكدا عدم وجود اتفاق بين بلاده وبغداد حول عمليات عسكرية ضدّ عناصر حزب العمال الكردستاني على الاراضي العراقية.

وقال يلدريم أن "ما حصل كان عدم دقة في النقل حيث أردنا القول أننا لن نقوم بأيّ عمليات من دون موافقة الحكومة العراقية ولم نقصد أننا اتفقنا معها"، مشيراً إلى أن تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم بأيّ عمل فيه تجاوز عليها.

كما وبارك يلدريم "الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية على عصابات داعش"، مشيداً بقرارات العبادي "الإيجابية" بفتح مطاري إربيل والسليمانية في إقليم كردستان ودفع رواتب الإقليم.

على صعيد متصل أكّد رئيس الوزراء العراقي رفض بلاده لأيّ تجاوز على تركيا من العراق، وأشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تفرض سيطرتها على كامل الأراضي العراقية.

ولفت العبادي إلى توجيهه القوات العراقية الاتحادية عند زيارته للموصل بالسيطرة الكاملة على الحدود ومنع أيّ مقاتلين أجانب، معتبراً أن تعليماته قد حصلت والحدود حالياً مسيطر عليها من قبل القوات العراقية.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح يوم أمس أن رئيس الاستخبارات التركية سيلتقي مسؤولين عراقيين لبحث العمليات في سنجار العراقية، في وقت نفى فيه قائمقام مدينة سنجار محما خليل الأنباء التي تحدثت عن تواجد تركي أو شنّ الجيش التركي لأي عمليات برية فيها.