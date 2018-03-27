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  الثلاثاء 10 رجب 1439
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الذكرى الثالثة للحرب على اليمن.. غصة في القلب وأمل بالانتصار..

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أخبار

العبادي يتلقى اتصالاً من نظيره التركي...تأكيداً على سيادة العراق

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أخبار

العبادي يتلقى اتصالاً من نظيره التركي...تأكيداً على سيادة العراق

الثلاثاء 10 رجب 1439
 
 
 
 
 
العبادي يتلقى اتصالاً من نظيره التركي...تأكيداً على سيادة العراق

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الوقت- اتصل رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم بنظيره العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، مؤكداً عدم وجود اتفاق بين بلاده وبغداد حول عمليات عسكرية ضدّ عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية.

وقال يلدريم إن "ما حصل كان عدم دقة في النقل حيث أردنا القول إننا لن نقوم بأيّ عمليات من دون موافقة الحكومة العراقية ولم نقصد أننا اتفقنا معها"، مشيراً إلى أن تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم بأيّ عمل فيه تجاوز عليها.

كما وبارك يلدريم "الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية على عصابات داعش"، مشيداً بقرارات العبادي "الإيجابية" بفتح مطاري إربيل والسليمانية في إقليم كردستان ودفع رواتب الإقليم.

على صعيد متصل أكّد رئيس الوزراء العراقي رفض بلاده لأيّ تجاوز على تركيا من العراق، وأشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تفرض سيطرتها على كامل الأراضي العراقية.

ولفت العبادي إلى توجيهه القوات العراقية الاتحادية عند زيارته للموصل بالسيطرة الكاملة على الحدود ومنع أيّ مقاتلين أجانب، معتبراً أن تعليماته قد حصلت والحدود حالياً مسيطر عليها من قبل القوات العراقية.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح يوم أمس أن رئيس الاستخبارات التركية سيلتقي مسؤولين عراقيين لبحث العمليات في سنجار العراقية، في وقت نفى فيه قائم مقام مدينة سنجار محمد خليل الأنباء التي تحدثت عن وجود تركي أو شنّ الجيش التركي لأي عمليات برية فيها.

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