هذا هو رد الحرس الثوري على مزاعم السعودية حول الصواريخ اليمنية

الوقت- رد حرس الثورة الاسلامية في ايران اليوم الثلاثاء على المزاعم السعودية فيما يخص المزاعم السعودية حول الصوريخ اليمنية مبينا ان السعودية تغطي على هزائهما.

حيث قال العميد يد الله جواني مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في الشؤون السياسية أن السعودية تحاول حرف الرأي العام في المنطقة والعالم عبر المزاعم التي تطلقها عن إيرانية الصواريخ المُطلقة من اليمن، مشيرا إلى أن هذه المزاعم تهدف أيضا للتغطية على الهزائم التي تلحق بها.

العميد يد الله جواني رد على المزاعم السّعودية بأن الصواريخ التي أطلقها اليمن على السّعودية هي صواريخ إيرانية، قائلا: "هدف هذه المزاعم السّعودية هو حرف الرأي العام عن الجرائم التي تُرتكب في اليمن".

وأستطرد بالقول: "في الحقيقة، فإن السّعوديين ارتكبوا، خلال الأعوام الثلاثة الماضية وبمساعدة الأمريكيين والصهاينة وبعض الحكومات الرّجعية في المنطقة، جرائم كبيرة واعتدوا على الشعب اليمني المظلوم. لذا ومن أجل حرف الرأي العام في المنطقة والعالم عن جرائمهم يعمدون الى بحث عدد من المزاعم وبينها إرسال إيران السلاح للشعب اليمني وتقوية إيران لحركة أنصار الله عبر إرسال السلاح".

وتابع قائلا"، ان الجميع يعلم بان طُرق إرسال السلاح الى اليمن مغلقة والجميع يعلم أن السّعودية فرضت الحصار الكامل على الشعب اليمني المظلوم، وقال: "من ناحية أُخرى تسعى السّعودية عبر هذه المزاعم الى التغطية على هزائمها". واردف قائلا، "ما يحدث في اليمن هو أنّه هناك شعب يتعرّض للاعتداء العسكري، وقد قرر هذا الشّعب المقاومة ويسلك مسير الاعتماد على شبابه وقدراته الدّاخلية بما يجر المعتدين للندم، والسعودية قلقة من هذا المستقبل".

وأختتم بالقول إلى أنّه في بادئ الامر كانت السّعوديّة تعتقد أنها تواجه مجموعة واحدة في اليمن، وقال: "الحقيقة التي أصبحت واضحة اليوم هو أن الشّعب اليمني بأكمله يواجه السّعودية واستطاع هذا الشّعب بالاعتماد على قدراته الداخلية الحصول على قدرات دفاعية ومن ضمنها القدرات الصاروخية، وهذا الأمر الذي لم تكن تتخيّله السّعودية".

يذكر ان السعودية وفي محاولات فاشلة للتغطية على جرائمها بحق الشعب اليمني تدعي ان الصواريخ اليمني التي باتت تمطر الاراضي السعودية هي من ايران على الرغم من الحصار البري والبحري والجوي المطبق الذي تمارسه الرياض بحق هذا البلد الفقير.