هل توجه زعيم كوريا الشمالية إلى الصين؟

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  الثلاثاء 10 رجب 1439
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أين هي السعودية من معادلة الحرب على اليمن في الذكرى الرابعة؟!

أين هي السعودية من معادلة الحرب على اليمن في الذكرى الرابعة؟! بينما كان اليمنيون ينامون قريري العين في الـ 26 مارس 2015 وبالتحديد في الساعة الثانية صباحا، بدأت العاصفة تهب من الشمال حاملة ً اسم "عاصفة الحزم"، في الحقيقة كانت ...

الصين وأمريكا على شفا حرب، فمن الخاسر الأكبر؟! الوقت- الظاهر أن واشنطن لن يهنئ لها بال حتى تيقظ التنين الصيني من غفوته التي يتجنب من خلالها الانجرار إلى المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية لكونه يعلم أثار هذه ...

خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم الوقت - بعد مرور سبعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا مازالت الأوضاع في هذا البلد حرجة وعلى درجة عالية من التعقيد. وعلى الرغم من تمكّن الجيش السوري والقوى الداعمة له من إلحاق هزائم منكرة بتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، مازالت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تثير ومنذ نحو شهرين مزاعم بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تشديد التوتر في الملف السوري إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحدثت عن إمكانية شنّ هجوم عسكري من قبل قواتها على هذا البلد...

الحلم السعودي النووي...عقبات وتحديات أمريكية-اسرائيلية الوقت-لطالما عقدت الرياض وواشنطن مفاوضات جدية للتوصل إلى اتفاق لبناء مفاعل نووية في السعودية، حيث وضعت المملكة خطة طموحة لبناء 16 مفاعلا نوويا بحلول عام 2030 بتكلفة 100 مليار دولار...

أين تكمن أهمية الغوطة الشرقية بالنسبة للحكومة السورية والمسلحين؟!! الوقت- تلفظ الجماعات المسلحة أنفاسها الأخيرة في الغوطة الشرقية، وبدأت تنهار بشكل متسارع وتخسر مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها منذ عدة سنوات، لتعود هذه المناطق تدريجيا إلى كنف الدولة السورية...

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

هل توجه زعيم كوريا الشمالية إلى الصين؟

الثلاثاء 10 رجب 1439
 
 
 
 
 
هل توجه زعيم كوريا الشمالية إلى الصين؟

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الوقت- قالت وكالة "كيودو" اليابانية، بأن أحد كبار المسؤولين الكوريين الشماليين غادر محطة بكين صباح اليوم الثلاثاء، وقالت الوكالة اليابانية إنه لم يتضح ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على متن الطائرة.

في هذا السياق قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وصل مساء أمس الاثنين، إلى الصين في إطار زيارة عمل تجري بعيداً عن وسائل الإعلام. ونقلت الوكالة عن 3 مصادر لم تسمها إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون  وصل إلى الصين في أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة في العام 2011. وقالت، في تقرير لها، لا وجود لأي تفاصيل أخرى بشأن زيارة كيم جونغ أون، بما في ذلك برنامجها والهدف منها.

أما وكالة "رويترز"، فقد نقلت عن مسؤول في الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء 27 مارس/آذار، قوله إن "الأحداث تتسارع في شبه الجزيرة الكورية مع ترقب اجتماعات قمة مزمعة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وسط التقارير التي تقول إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون موجود في الصين".

يذكر أن صور ومقاطع فيديو لوصول قطار غامض إلى العاصمة الصينية بكين انتشرت، أمس الاثنين، بالتزامن مع فرض إجراءات أمنية مشددة، وكذلك مرور موكب ضخم شق طريقه في شوارع بكين، وأنباء عن وصول الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في زيارة مفاجئة إلى الصين.

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