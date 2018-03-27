هل توجه زعيم كوريا الشمالية إلى الصين؟

الوقت- قالت وكالة "كيودو" اليابانية، بأن أحد كبار المسؤولين الكوريين الشماليين غادر محطة بكين صباح اليوم الثلاثاء، وقالت الوكالة اليابانية إنه لم يتضح ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على متن الطائرة.

في هذا السياق قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وصل مساء أمس الاثنين، إلى الصين في إطار زيارة عمل تجري بعيداً عن وسائل الإعلام. ونقلت الوكالة عن 3 مصادر لم تسمها إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وصل إلى الصين في أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة في العام 2011. وقالت، في تقرير لها، لا وجود لأي تفاصيل أخرى بشأن زيارة كيم جونغ أون، بما في ذلك برنامجها والهدف منها.

أما وكالة "رويترز"، فقد نقلت عن مسؤول في الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء 27 مارس/آذار، قوله إن "الأحداث تتسارع في شبه الجزيرة الكورية مع ترقب اجتماعات قمة مزمعة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وسط التقارير التي تقول إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون موجود في الصين".

يذكر أن صور ومقاطع فيديو لوصول قطار غامض إلى العاصمة الصينية بكين انتشرت، أمس الاثنين، بالتزامن مع فرض إجراءات أمنية مشددة، وكذلك مرور موكب ضخم شق طريقه في شوارع بكين، وأنباء عن وصول الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في زيارة مفاجئة إلى الصين.