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  الثلاثاء 10 رجب 1439
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رياضة

هولندا تذل البرتغال بثلاثية ودياً

الثلاثاء 10 رجب 1439
 
 
 
 
 
هولندا تذل البرتغال بثلاثية ودياً
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الوقت- تمكن المنتخب الهولندي من إلحاق هزيمة كبرى بالمنتخب البرتغالي بطل أوروبا في المباراة الودية التي جمعت الطرفين.

استطاع منتخب الطواحين من السيطرة على المباراة منذ بدايتها واستمر آداء المنتخب البرتغالي الضعيف في المباراة الثانية على التوالي بعد مواجتهم مصر منذ أيام وفوزهم عليها 2-1 بشق الأنفس.

تقدم لهولندا دباي في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول وأضاف ريان بابل الهدف الثاني في الدقيقة 32 ليعود زميله فيرجيل ويضيق الهدف الثالث في الدقيقة 45 ويقضي على المباراة قبل بداية الشوط الثاني.

في شوط المباراة الثاني لم يستطع البرتغاليون إضافة أي جديد، لا بل قضي على آمالهم بعد طرد كانسيلو في الدقيقة 61 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية ليكملوا المباراة بعشرة لاعبين.

انتهت المباراة بنتيجة 3-0 لصالح هولندا، وبهذه النتيجة على مدرب البرتغال أن يعيد حساباته بما يقدمه فريقه تحضيراً لكأس العالم، خاصة أنه عند تقديم نجمهم كريستيانو رونالدو آداء ضعيفاً يغيب الفريق كليا.

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هولندا البرتغال مباريات ودية

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