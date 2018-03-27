تويتر يحظر الإعلانات للعملات الرقمية

الوقت- قامت الشركة المالكة لموقع تويتر المتخصصة في مجال الإعلام الاجتماعي بحظر إعلانات العملات الرقمية.

وفي هذا الإطار، أكدت شركة تويتر أنها ستحظر الإعلان عن الطرح الأولي للعملات الرقمية وعمليات التمويل الجماعي التي تستخدم لجمع المال من خلال تكوين عملات جديدة.

ويذكر أن تويتر قد أكدت سابقاً أنها بصدد اتخاذ إجراءات، من شأنها منع الحسابات المرتبطة بالعملات الافتراضية من "خداع الآخرين، كما ونلفت إلى أن العملات الرقمية تشهد أسوء فترة لها من حيث القيمة في أسواق التداول بسبب عدد من الإجراءات الحكومية والمؤسساتية التي جرى تطبيقها في عدد من دول العالم، وظهر ذلك جلياً في تراجع قيمة العملة الرقمية الشهير بيتكوين إلى مستوى قياسي بعدما كانت قد حققت أرباحاً كبيرة قبل ذلك.