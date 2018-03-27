مطالبة سورية بخروج تركي غير مشروط

الوقت- مرة جديدة طالبت الجمهورية العربية السورية ما أسمته "قوات الاحتلال التركي" بالانسحاب الفوري وغير المشروط من أراضيها، معتبرة أن وجودها يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية: "دأب المسؤولون في النظام التركي مؤخراً على إطلاق التصريحات حول زوال الخطر الأمني الذي شكله وجود المسلحين في عفرين والذي استغله نظام أردوغان كذريعة لتبرير عدوانه الغادر والموصوف على مدينة عفرين السورية.. وأنه بزوال هذا الخطر المزعوم فإنهم سيسحبون قواتهم من الأراضي السورية."

وتابع المصدر الرسمي "إذا أخذنا على محمل الجد لمرة واحدة تصريحات المسؤولين في النظام التركي المخادعة والفاقدة لأدنى درجات الصدقية فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو.. ما دام الخطر الأمني المزعوم قد زال فماذا تنتظر حكومة حزب العدالة والتنمية لسحب قواتها الغازية من سورية والذي يشكل وجودها انتهاكاً سافراً للقانون الدولي."

وختاماً أكد المصدر أن سوريا "تجدد المطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط لقوات الاحتلال التركي من الأراضي السورية وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد لهذا العدوان الذي زرع الدمار وسفك الدماء وشرد الالاف من أبناء مدينة عفرين."

يذكر أن الجيش التركي أعلن السبت الماضي سيطرته على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين شمال سوريا ضمن عمليته العسكرية التي أسماها "غصن الزيتون".