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  الإثنين 9 رجب 1439
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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أخبار

وزير الخارجية السوري يزور سلطنة عمان لأول مرة منذ بداية الأزمة

الإثنين 9 رجب 1439
 
 
 
 
 
وزير الخارجية السوري يزور سلطنة عمان لأول مرة منذ بداية الأزمة

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الوقت- أعلنت الخارجية السورية اليوم الاثنين أن وزير الخارجية وليد المعلم يجري زيارة إلى سلطنة عمان بغية بحث الأوضاع في المنطقة.

وبحسب ما نقلت وكالة سانا يجري وزير الخارجية السوري وليد المعلم زيارة رسمية، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار، إلى سلطنة عمان، لإجراء محادثات مع المسؤولين العمانيين حول الأوضاع الراهنة بالمنطقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

هذا وكانت سوريا وسلطنة عمان قد وقعتا، العام الماضي، مذكرة تفاهم لتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز. جاء ذلك خلال زيارة وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس علي غانم إلى سلطنة عمان وإجرائه مباحثات حول التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات النفط والغاز تتضمن الصناعة والاستخراج وتأهيل وتدريب الكوادر وإقامة مشروعات مشتركة.

يذكر أن علاقة سوريا مع دول المنطقة تشهد تحسناً ملحوظاً وبشكل خاص بعد أن باتت الدولة السورية قاب قوسين أو أدنى من القضاء على الإرهاب.

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