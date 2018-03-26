الجزيري يضمن تأهله لرولان غاروس وويمبلدون

الوقت- تمكن لاعب كرة المضرب التونسي مالك الجزيري من حصد لقب مهم له هذا الموسم في بطولة كيوجينغ الصينية الأمر الذي منحه 80 نقطة.

هذه النقاط ستمكن الجزيري من الإرتقاء في سلم ترتيب مصنفي اللعبة من المركو 98 إلى المركز 89 عالمياً.

وبوجود الجزيري ضمن أول 90 لاعب في التصنيف العالمي يكون ضَمن مشاركته في البطولات الكبرى كرولان غاروس وويمبلدون وذلك دون الحاجة إلى خوضه التصفيات المؤهلة لهذه البطولات.

وسعى الجزيري إلى الفوز بالبطولة لضمان مقعد له بين كبار اللعبة الموسم المقبل بعد أن عانى في بداية هذا الموسم في بعض البطولات.

يذكر أن مالك الجزيري، سبق ولعب في ثلاثة بطولات بالصين هذا العام ولكن لم يقز إلا بكيوجينغ، حيث خرج من بطولة زوهاي في الربع النهائي وخرج من بطولة شانزان من نصف النهائي.