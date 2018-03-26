منوتشين: ترامب لن يعلق قراره بشأن البضائع الصينية

الوقت- بعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي بفرض حقبة من الضرائب على عدد من البضائع الأجنبية المستوردة إلى أمريكا وما خلف ذلك من أخذ ورد مع الصين يبدو أنه لن يتراجع عن قراراته.

حيث صرّح "ستيف منوتشين" وزير الخزانة الأمريكي قائلاً: "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لا ينوي التراجع عن الرسوم التي تعتزم ​الولايات المتحدة​ فرضها على سلع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار ​دولار​ رغم تهديدات من ​الصين​ بالرد، وترامب ليس قلقا من نشوب حرب تجارية".

وتابع: "سنمضي قدما في رسومنا الجمركية، وكما قال الرئيس ترامب، لا نخشى نشوب حرب تجارية، لكن ذلك ليس هدفنا".

هذا وهددت الصين بإعلان حرب تجارية في حال استمرت المضايقات الأمريكية على بضائعها وتوترت الأجواء لفترة أعلن من بعدها عن إمكانية تعليق هذه الرسوم الجمركية الأمر الذي لن يحصل بحسب منوتشين.

يذكر أيضاً أن ترامب فرض رسوماً جمركية وضرائب على واردات الصلب والألمينيوم ما آثار أزمة مع الإتحاد الأوروبي وبعض دول أمريكا اللاتنية ووتر الأجواء ببينهم الأمر الذي دفع ترامب إلى تعليق قراره ذاك.