أسنسيو إلى تشيلسي!

الوقت- بعد المستوى المميز الذي قدمه الدولي الإسباني ماركو أسينسيو مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا ها هي الأنظار تلوح حوله وبات مطلب العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وفي هذا الإطار أعلنت صحيفة الاكسبرس أن عرضاً بقيمة 131 مليون يورو سيقدم من تشيلسي الإنجليزي لريال مدريد من أجل الحصول على خدمات أسينسيو في فترة الإنتقالات القادمة.

وتبرز الصحيفة مسألة قلّة مشاركة أسينسيو مع ريال مدريد في المواسم الأخيرة ، الامر الذي قد يساعد في إقناعه بالقدوم إلى الدوري الإنجليزي.

يذكر أن اللاعب مطلوب من عدة أندية أوروبية أخرى وخاصة مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي أبدى رغتبه في ضم اللاعب الإسباني غير مرّة.