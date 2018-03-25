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  الأحد 8 رجب 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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أخبار

ألمانيا تلقي القبض على رئيس إقليم كتالونيا السابق

ألمانيا تلقي القبض على رئيس إقليم كتالونيا السابق

ألمانيا تلقي القبض على رئيس إقليم كتالونيا السابق

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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أخبار

ألمانيا تلقي القبض على رئيس إقليم كتالونيا السابق

الأحد 8 رجب 1439
 
 
 
 
 
ألمانيا تلقي القبض على رئيس إقليم كتالونيا السابق

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الوقت القت السلطات الألمانية اليوم الاحد القبض على رئيس إقليم كتالونيا السابق كارلس بودجمون، خلال عبوره الحدود من الدنمارك إلى بلجيكا.

بدوره قال محاميه ألونسو كويفيلاس في تدوينة على "تويتر": "الرئيس كارلس بودجمون تم توقيفه في ألمانيا، حين كان يعبر الحدود من الدنمارك إلى بلجيكا، قادما من فلندا".

وتابع بالقول : "بودجمون الآن في مركز الشرطة، وفريقه القانوني معه"، مشيرا إلى أنه كان متجها إلى بلجيكا ليضع نفسه تحت تصرف القضاء البلجيكي".

وغادر بودجمون، فنلندا، أمس السبت 24 مارس، حتى لا يواجه الاعتقال من قبل السلطات الفنلندية، بناء على أمر اعتقال أصدرته إسبانيا، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وقال قاضي المحكمة العليا الإسبانية، أمس الأول الجمعة، أن 25 شخصا سيحالون إلى المحاكمة بتهم التمرد، ومن بين هؤلاء رئيس إقليم كتالونيا السابق، الذي يقيم في منفى اختياري في بلجيكا منذ العام الماضي.

يذكر ان برلمان إقليم كتالونيا قد اعتمد، يوم 27 الأول/أكتوبر الماضي، قرارا بشأن استقلال الإقليم عن إسبانيا، وبعد ساعة واحدة، اتخذ مجلس الشيوخ الإسباني قرارا بتفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تنص على انتقال صلاحيات حكومة إقليم كتالونيا إلى الحكومة المركزية، قام على إثرها رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، بإقالة أعضاء حكومة الإقليم ورئيسها ، كارلوس بودجمون ، وحل البرلمان المحلي وتحديد يوم 21 كانون الأول/ديسمبر، كموعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الإقليم.

 

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