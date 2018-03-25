بروجردي يتهم أمريكا بانتهاج سياسات عدائية تجاه إيران

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  الأحد 8 رجب 1439
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خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم الوقت - بعد مرور سبعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا مازالت الأوضاع في هذا البلد حرجة وعلى درجة عالية من التعقيد. وعلى الرغم من تمكّن الجيش السوري والقوى الداعمة له من إلحاق هزائم منكرة بتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، مازالت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تثير ومنذ نحو شهرين مزاعم بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تشديد التوتر في الملف السوري إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحدثت عن إمكانية شنّ هجوم عسكري من قبل قواتها على هذا البلد...

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الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

بروجردي يتهم أمريكا بانتهاج سياسات عدائية تجاه إيران

الأحد 8 رجب 1439
 
 
 
 
 
بروجردي يتهم أمريكا بانتهاج سياسات عدائية تجاه إيران

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الوقت- قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، إن هناك تغييرات رئيسية في عناصر صناعة القرار في السياسية الخارجية الأمريكية، مضيفاً إن "الأمريكيين يريدون انتهاج سياسات أكثر حدّة تجاه إيران".

عقّب بروجردي في مقابلة مع وكالة "إيسنا" الإيرانية على تعيين جون بولتون مستشاراً للأمن القومي الأمريكي مذكّراً بأنَّ "الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية الرئاسية سعى لمواجهة الاتفاق النووي وأعلن أنه سيمزّق هذا الاتفاق عندما يُصبح رئيساً"، لافتاً إلى أن "وزير الخارجية الأمريكية السابق ريكس تيلرسون والأوروبيين كانوا يعارضون ذلك، لذا قام ترامب بهذه التغييرات لتحقيق هدفه"، بحسب بروجوردي.

وعن العلاقة الأمريكية – السعودية، اعتبر بروجردي أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة "حلب" السعودية، وأنه وفقاً لذلك تم عقد اتفاقيات عديدة في مجال الأسلحة خلال زيارة ترامب الشهيرة إلى الرياض، والتي استُكملت على حدّ قوله بالزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن.

وأشار بروجردي إلى أن الاستفادة من عناصر متشددة ضدّ إيران يدلُّ على أن الأمريكيين يريدون ممارسة المزيد من الضغوط على بلاده، وأن الهدف هو إرضاء إسرائيل والسعودية، حيث يستطيع ترامب بذلك أخذ المزيد من الأموال لحل مشكلات الولايات المتحدة الاقتصادية، حسب تعبير بروجوردي.

ورأى المسؤول الإيراني أن على بلاده مواصلة "وجودها الموفّق وسياستها الفعّالة في المنطقة لإبطال مفعول السياسات الأمريكية"، بالإضافة إلى تعزيز نظرتها إلى الشرق، خاصة الصين وروسيا، اللتين تتعرّضان للعقوبات الأمريكية، مذكّراً أن ترامب قام بفرض ضرائب على السلع الصينية المصدّرة إلى الولايات المتحدة وأن الصين ردّت بالمثل.

وشدّد بروجردي على أن الصين وروسيا عضوتان مهمتان مؤثرتان في مجلس الأمن الدولي، وأن تعزيز العلاقات معهما يساعد على إلغاء أو خفض تأثير الضغوط الأمريكية.

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