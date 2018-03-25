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  الأحد 8 رجب 1439
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خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم الوقت - بعد مرور سبعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا مازالت الأوضاع في هذا البلد حرجة وعلى درجة عالية من التعقيد. وعلى الرغم من تمكّن الجيش السوري والقوى الداعمة له من إلحاق هزائم منكرة بتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، مازالت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تثير ومنذ نحو شهرين مزاعم بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تشديد التوتر في الملف السوري إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحدثت عن إمكانية شنّ هجوم عسكري من قبل قواتها على هذا البلد...

الحلم السعودي النووي...عقبات وتحديات أمريكية-اسرائيلية الوقت-لطالما عقدت الرياض وواشنطن مفاوضات جدية للتوصل إلى اتفاق لبناء مفاعل نووية في السعودية، حيث وضعت المملكة خطة طموحة لبناء 16 مفاعلا نوويا بحلول عام 2030 بتكلفة 100 مليار دولار...

أين تكمن أهمية الغوطة الشرقية بالنسبة للحكومة السورية والمسلحين؟!! الوقت- تلفظ الجماعات المسلحة أنفاسها الأخيرة في الغوطة الشرقية، وبدأت تنهار بشكل متسارع وتخسر مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها منذ عدة سنوات، لتعود هذه المناطق تدريجيا إلى كنف الدولة السورية...

الشيخ ماهر حمود يسلّط الضوء على الطبيعة المذهبية للفكر الشيرازي؛ علينا التنبه لخطره على وحدة المسلمين الوقت- إستدعت السلطات الإيرانية منذ أيام حسين الشيرازي، نجل صادق الشيرازي، المعروف بزعيم الفرقة الشيرازية، على خلفية كلام له. الشيرازي الإبن خالف القانون ولم يحضر أمام السلطات المختصة، فما كان من قوات الأمن الإيرانية إلا أن ألقت القبض عليه.

أخبار

دعوات أمريكية خجولة لابن سلمان لحل أزمة اليمن

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

دعوات أمريكية خجولة لابن سلمان لحل أزمة اليمن

الأحد 8 رجب 1439
 
 
 
 
 
دعوات أمريكية خجولة لابن سلمان لحل أزمة اليمن

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الوقت- لقيت فكرة الضغط على ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" لوقف عدوان بلاده على اليمن استقبالا باردا بالكونغرس، حيث طالبته لجنة العلاقات الخارجية باتخاذ إجراءات تصحيحية قوية باليمن، في الوقت الذي لم يَبدُ فيه الرئيس الأمريكي راغبا في الضغط على بن سلمان الذي وصفته صحيفة واشنطن بوست بالمتهور.

صحيفة واشنطن بوست تطرقت الى أنه يمكن لابن سلمان أن يستخدم بعض التوجيهات من أهم حليف لبلاده الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه تبنى إصلاحات وصفتها بالواعدة، لكنه في المقابل تابع مغامرات عدوانية غير مدروسة وتدخلا كارثيا باليمن.

وكان قد زعم ولي العهد السعودي للصحيفة نفسها إنه لا توجد خيارات جيدة في اليمن، وإن المفاضلة هي بين خيارات سيئة وأخرى أسوأ منها. وأضاف بن سلمان أن بلاده لم تفوت أي فرصة لتحسين الظروف الإنسانية في اليمن.

لكن منظمات حقوق الإنسان ومشرعين أميركيين قالوا إن القصف الجوي السعودي كان وراء مقتل نحو 5000 مدني في اليمن، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وقالت واشنطن بوست إنه يجب على الكونغرس الضغط باتجاه التزام جدي بمفاوضات سلام في اليمن، مشيرة إلى أنه لو نجح في إقناع الأمير السعودي بالخروج من اليمن فإن ذلك سيحسن من فرص الإصلاح في السعودية.

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس هو الآخر قال لابن سلمان الذي تستمر زيارته للولايات المتحدة لأسبوعين- إنه ينبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن، وعبر عن أمله بنجاح جهود السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن.

من جانبها نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريرا بعنوان "ولي العهد يحصل على موافقة لشراء أسلحة، ولكن مع تحذيرات بشأن اليمن". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تريد استمرار الشراكة الأمنية والاقتصادية مع دول الخليج الفارسي عامة، والسعوديةِ بوجه خاص، ولا تريد فسح المجال لروسيا للمنافسة في منطقة الخليج الفارسي.

أما "محمد البخيتي" عضو المكتب السياسي لجماعة انصار الله (المقاومة اليمنية) فقد صرح: إن تصريحات ولي العهد السعودي دليل على نظرته العدائية لليمن. ودعا البخيتي في حديث للجزيرة جميع المكونات السياسية اليمنية لاستعادة العملية السياسية والتوصل إلى حل داخلي. وأضاف المسؤول اليمني أن الاتصالات غير المباشرة بين جماعة انصار الله والسلطات السعودية لم تنقطع في الفترة الماضية.

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دعوات حل الازمة اليمن بن سلمان

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