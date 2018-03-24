كتائب القسام تعلن عن انطلاق مناورات "الصمود والتحدي"

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  السبت 7 رجب 1439
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الصين وأمريكا على شفا حرب، فمن الخاسر الأكبر؟!

الصين وأمريكا على شفا حرب، فمن الخاسر الأكبر؟! الوقت- الظاهر أن واشنطن لن يهنئ لها بال حتى تيقظ التنين الصيني من غفوته التي يتجنب من خلالها الانجرار إلى المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية لكونه يعلم أثار هذه ...

خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم الوقت - بعد مرور سبعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا مازالت الأوضاع في هذا البلد حرجة وعلى درجة عالية من التعقيد. وعلى الرغم من تمكّن الجيش السوري والقوى الداعمة له من إلحاق هزائم منكرة بتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، مازالت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تثير ومنذ نحو شهرين مزاعم بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تشديد التوتر في الملف السوري إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحدثت عن إمكانية شنّ هجوم عسكري من قبل قواتها على هذا البلد...

الحلم السعودي النووي...عقبات وتحديات أمريكية-اسرائيلية الوقت-لطالما عقدت الرياض وواشنطن مفاوضات جدية للتوصل إلى اتفاق لبناء مفاعل نووية في السعودية، حيث وضعت المملكة خطة طموحة لبناء 16 مفاعلا نوويا بحلول عام 2030 بتكلفة 100 مليار دولار...

أين تكمن أهمية الغوطة الشرقية بالنسبة للحكومة السورية والمسلحين؟!! الوقت- تلفظ الجماعات المسلحة أنفاسها الأخيرة في الغوطة الشرقية، وبدأت تنهار بشكل متسارع وتخسر مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها منذ عدة سنوات، لتعود هذه المناطق تدريجيا إلى كنف الدولة السورية...

الشيخ ماهر حمود يسلّط الضوء على الطبيعة المذهبية للفكر الشيرازي؛ علينا التنبه لخطره على وحدة المسلمين الوقت- إستدعت السلطات الإيرانية منذ أيام حسين الشيرازي، نجل صادق الشيرازي، المعروف بزعيم الفرقة الشيرازية، على خلفية كلام له. الشيرازي الإبن خالف القانون ولم يحضر أمام السلطات المختصة، فما كان من قوات الأمن الإيرانية إلا أن ألقت القبض عليه.

أخبار

الجيش السوري يؤمن خروج أكثر من 100 ألف مدني من الغوطة الشرقية

الجيش السوري يؤمن خروج أكثر من 100 ألف مدني من الغوطة الشرقية

الجيش السوري يؤمن خروج أكثر من 100 ألف مدني من الغوطة الشرقية

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إيران ردّاً على الجبير: السعودية هي مصدر الإرهاب ومنبع التطرف الوقت- أفادت الخارجية الإيرانية في بيان مساء الجمعة: إن اتهامات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير..

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یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

كتائب القسام تعلن عن انطلاق مناورات "الصمود والتحدي"

السبت 7 رجب 1439
 
 
 
 
 
كتائب القسام تعلن عن انطلاق مناورات "الصمود والتحدي"

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الوقت- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن إجراء مناورات دفاعية يوم غدٍ الأحد تحت مسمى "مناورات الصمود والتحدي"، بحسب بيان صادر عن قيادة الكتائب.

وأوضح البيان أن هذه المناورات مخططٌ لها مسبقاً وسيسمع خلالها أصوات إطلاق نارٍ وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.

وتأتي المناورة بعد أيام من إجراء مناورات عسكرية أمريكية إسرائيلية، وفي وقت تترقب فيه تل أبيب المسيرات التي تدعو لها قوى فلسطينية على حدود قطاع غزة، وتحسبا لاقتحام الحدود بين قطاع غزة والأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.

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