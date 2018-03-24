كتائب القسام تعلن عن انطلاق مناورات "الصمود والتحدي"

الوقت- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن إجراء مناورات دفاعية يوم غدٍ الأحد تحت مسمى "مناورات الصمود والتحدي"، بحسب بيان صادر عن قيادة الكتائب.

وأوضح البيان أن هذه المناورات مخططٌ لها مسبقاً وسيسمع خلالها أصوات إطلاق نارٍ وانفجارات، كما سيلاحظ حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.

وتأتي المناورة بعد أيام من إجراء مناورات عسكرية أمريكية إسرائيلية، وفي وقت تترقب فيه تل أبيب المسيرات التي تدعو لها قوى فلسطينية على حدود قطاع غزة، وتحسبا لاقتحام الحدود بين قطاع غزة والأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.