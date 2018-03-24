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  السبت 7 رجب 1439
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رياضة

رونالدو ينقذ البرتغال من هزيمة أمام مصر

السبت 7 رجب 1439
 
 
 
 
 
رونالدو ينقذ البرتغال من هزيمة أمام مصر
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الوقت- تمكن المنتخب البرتغالي من تحقيق فوز صعب على منتخب مصر في المباراة الودّية التي أقيمت اليوم والتي تألق فيها كريستيانو رونالدو.

المباراة التي أجريت للوقوف على مدى استعداد اللاعبين لكأس العالم بدأت بتفوق واضح للمنتخب البرتغالي مع بعض الفرص للمنتخب المصري الذي قدم آداءاً دفاعياً مبهراً.

في شوط المباراة الأول لم يستطع الفريقان تسجيل أي أهداف ولكن في الشوط الثاني استطاع محمد صلاح تسديد هدف جميل على يمين الحارس بيتو في الدقيقة 56.

بعدها انتفض البرتغاليون وهاجموا بشراسة ولكن صلابة الدفاع المصري وقفت بالمرصاد حتى الدقائق الثلاث الأخيرة من الوقت بدل الضائع التي شهدت هدفين رأسيين سجلهما نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو لتنتهي المباراة بفوز البرتغال 2-1.

في إطار مباريات اليوم الدولي الودية الأخرى استطاعت الأرجنتين الفوز على إيطاليا بنتيجة 2-0، فيما سقطت فرنسا أمام كولمبيا بنتيجة 3-2، وتعادل كل من اسبانيا وألمانيا بنتيجة 1-1، من ناحية أخرى خسرت إيران من تونس بنتيجة 1-0 وفازت البرازيل بنتيجة 3-0 على روسيا، كما وفازت المغرب على صربيا بنتيجة 2-1.

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