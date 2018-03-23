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  الجمعة 6 رجب 1439
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خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم

خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم الوقت - بعد مرور سبعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا مازالت الأوضاع في هذا البلد حرجة وعلى درجة عالية من التعقيد. وعلى الرغم من تمكّن الجيش السوري والقوى الداعمة له من إلحاق هزائم منكرة بتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، مازالت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تثير ومنذ نحو شهرين مزاعم بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تشديد التوتر في الملف السوري إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحدثت عن إمكانية شنّ هجوم عسكري من قبل قواتها على هذا البلد...

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أخبار

البنتاغون: روسيا والصين تمثلان تهديدا متزايدا بالنسبة للأمن الأمريكي

الجمعة 6 رجب 1439
 
 
 
 
 
البنتاغون: روسيا والصين تمثلان تهديدا متزايدا بالنسبة للأمن الأمريكي

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روسيا والصين من التحديات الكبيرة في وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي

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الوقت- اتهمت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) روسيا والصين بأنهما تسعيان لإعادة رسم النظام العالمي مما يمثل تهديدا متزايدا بالنسبة للأمن الأمريكي.

وقال نائب وزير الحرب الأمريكي للشؤون السياسية، جون رود، خلال جلسة للجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، "إن الصين وروسيا تسعيان لإعادة رسم النظام العالمي وتغيير حدود أراضي الدول".

وشدد رود على أن هاتين الدولتين "تشكلان تهديدا متزايدا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها"، وتابع موضحا "تواجه الولايات المتحدة اليوم وضعا يزداد تعقيدا في مجال الأمن، ويتمثل التحدي الأهم أمام ازدهار وأمن أمريكا عودة المنافسة طويلة الأمد مع القوى العظمى الرجعية مثل الصين وروسيا".

واعتبر العسكري الأمريكي الرفيع أن هذه المنافسة تتطلب رفعا لتمويل القوات المسلحة الامريكية "لأن درجة هذه التهديدات لن تشهد في المستقبل إلا زيادة".

وكان وزير الحرب الأمريكي، جيمس ماتيس، أعلن، يوم 18 كانون الثاني/يناير الماضي، أن البنتاغون يعتبر مواجهة روسيا والصين من أولويات "الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية"، وأضاف أن "المنافسة بين الدول العظمى، وليس الإرهاب، تتصدر الآن الاهتمام فيما يخص الأمن الوطني".

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روسيا الصين البنتاغون

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