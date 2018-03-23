البنتاغون: روسيا والصين تمثلان تهديدا متزايدا بالنسبة للأمن الأمريكي

الوقت- اتهمت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) روسيا والصين بأنهما تسعيان لإعادة رسم النظام العالمي مما يمثل تهديدا متزايدا بالنسبة للأمن الأمريكي.

وقال نائب وزير الحرب الأمريكي للشؤون السياسية، جون رود، خلال جلسة للجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، "إن الصين وروسيا تسعيان لإعادة رسم النظام العالمي وتغيير حدود أراضي الدول".

وشدد رود على أن هاتين الدولتين "تشكلان تهديدا متزايدا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها"، وتابع موضحا "تواجه الولايات المتحدة اليوم وضعا يزداد تعقيدا في مجال الأمن، ويتمثل التحدي الأهم أمام ازدهار وأمن أمريكا عودة المنافسة طويلة الأمد مع القوى العظمى الرجعية مثل الصين وروسيا".

واعتبر العسكري الأمريكي الرفيع أن هذه المنافسة تتطلب رفعا لتمويل القوات المسلحة الامريكية "لأن درجة هذه التهديدات لن تشهد في المستقبل إلا زيادة".

وكان وزير الحرب الأمريكي، جيمس ماتيس، أعلن، يوم 18 كانون الثاني/يناير الماضي، أن البنتاغون يعتبر مواجهة روسيا والصين من أولويات "الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية"، وأضاف أن "المنافسة بين الدول العظمى، وليس الإرهاب، تتصدر الآن الاهتمام فيما يخص الأمن الوطني".