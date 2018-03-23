بيل ينتقل إلى الدوري الصيني

الوقت- بعد التقارير الصحفية التي ربطت نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو بالإنتقال إلى الصين ها هي الشائعات تطال نجم مدريدي آخر هو الويلزي غاريث بايل.

حيث ذكرت تقارير إيطالية أن ريال مدريد ينوي الإستغناء عن نجمه غاريث بيل مقابل عرض صيني ضخم قد يصل إلى 130 مليون يورو، رغم أن عقد اللاعب مع الريال لم ينتهي بعد، ولكنه لم يؤدي جيداً هذا الموسم، كما أنه يتعرض للكثير من الإصابات.

وبحسب التقارير فإن الريال يفكر جدياً في العرض الصيني ولن يعير إهتمام لرغبة بيل بالإستمرار في مدريد، وخصوصاً أنه رفض عرضاً كبيراً من مانشستر يونايتد في سوق الإنتقالات الماضية لأجل الاستمرار مع الريال.

الجدير بالذكر أن نجوماً من اندية أوروبية كبرى انتقلوا خلال السنوات الماضية إلى الدوري الصين الذي يحاول استقطاب أكبر عدد منهم بهدف تطوير اللعبة هناك، ومنهم على سبيل المثال أوسكار البرازيلي وكاراسكو لاعب أتليتيو مدريد السابق.