أمريكي سجن لـ31 يوم ظلماً ليعوّض بمليون دولار

الوقت- في حادثة غريبة من نوعها قامت السلطات الأمريكية بالإفراج عن مواطن بعد سجنه لمدة 31 سنة ظلماً وتنوي تعويضه بمبلغ مليون دولار.

حيث ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن المواطن الأمريكي لورنس ماككيني من ولاية تينيسي تم إطلاق سراحه عام 2009 بعد العثور على أدلة جديدة في قضيته. وبفضلها رفعت المحكمة عن الرجل صاحب الـ61 عاما كل التهم بالاغتصاب​ والسرقة

وعن الموضوع علّق ماككيني: "حرمتني ​الحكومة​ 30 وحتى 40 عاما من حياتي. ولم تكن لدي أي فرصة لتنظيم حياتي".

هذا وكان من المقرر أن يعوّض الرجل بـ75 ألف دولار فقط ولكنه استطاع زيادة المبلغ إلى مليون دولار بعد 8 أعوام من قرار المحكمة بالإفراج عنه، وهو أكبر تعويض يمكن دفعه لشخص سجن بالخطأ وهو قرار اتخذته لجنة بحث الشكاوى في ولاية تينيسي.

الجدير الذكر أن ماككيني سيسدد مبلغ 353 ألف دولار كديون وتكاليف للمحامي وباقي المبلغ سيكون له وسيحصل عليه تباعاً خلال السنوات العشر القدمة.