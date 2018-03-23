سيارة كهربائية طائرة ستطلق قريباً

الوقت- أعلنت شركة "إيروموبيل" السلوفاكية عن مشروعها الجديد لسيارة طائرة كهربائية "إيروموبيل 5.0 في تي أو إل".

حيث سيكون باستطاعة هذه السيارة الطيران والهبوط بشكل عمودي لتسهيل استعمالها في المدن، وستحتوي على محركات دوّارة مثبتة على أجنحتها، وسيكون بإمكانها أن تطوى عندما تسير على الأرض، وستحتوي على نظام تعليق خاص يوفر هبوطا وإقلاعا مريحا بالنسبة للركاب.

وأكدت ادارة الشركة أن هذا المشروع الجديد سيكون بإصدارين، الأول خاص بالتنقل في المدن، بينما سيكون بمقدور المستخدمين استعمال النموذج الثاني للسفر بين المدن.

ولم تكشف الكثير من التفاصيل التقنية المتعلقة بالسيارة، ولكن ذكرت أن ركاب السيارة سيستمتعون خلال تنقلاتهم بالعديد من المزايا كالاطلاع على بيانات الرحلة، وإجراء الاتصالات، وتصفح الإنترنت، ومشاهدة مقاطع الفيديو وغيرها من الميزات الحديثة.

والجدير بالذكر أن الشركة تقوم باختبار السيارة " إيروموبيل 4.0 إس تي أو إل"، والتي بمقدورها التنقل لمسافة تصل إلى 700 كيلومتر في الشحنة الواحدة، حيث تتوقع أن تقوم بإنتاجها بإصدار محدود بحلول عام 2020، وسيتبعها إنتاج السيارة "إيروموبيل 5.0 في تي أو إل" في عام 2025.