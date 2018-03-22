القوة الصاروخية اليمنية تزيح الستار عن منظومة صواريخ باليستية جديدة

الوقت- أزاحت القوة الصاروخية اليمنية، اليوم الخميس، الستار عن منظومة الصواريخ الباليستية الجديدة (بدر) المصنعة محليا والذي استخدم أحد صواريخها في وقت سابق من اليوم في قصف شركة أرامكو السعودية في نجران.

وأكدت القوة الصاروخية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن جميع منشآت العدو ستطالها القوة الصاروخية ردا على عدوانه وحصاره وجرائمه بحق الشعب اليمني.

واكد البيان استعداد القوات اليمنية لاقتحام العام الرابع من الموجهة بثقة في الله أكبر، وقدرات صاروخية نوعية يسكون أثرها الملموس إن شاء الله في الميدان.

وأضاف البيان إننا نأخذ على عاتقنا أن تطال القوة الصاروخية جميع منشآت العدو ردا على عدوانه وحصاره وجرائمه البشعة بحق شعبنا العزيز، وما لحق من دمار بمنشآت اليمن العامة والخاصة.

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم الجيش اليمني العميد شرف لقمان أن هناك مديات متعددة من منظومة بدر الباليستية ذات التطوير المحلي ومنظومات جديدة ستكشفها المرحلة القادمة.

وأضاف لقمان في اتصال مع قناة المسيرة" إذا استمرت قوى العدوان في التصعيد فسوف تستهدف منشئاتها الاقتصادية سواء الثابتة أو المتحركة"، لافتا إلى أن تحالف العدوان يدرك تطور القدرات العسكرية الرادعة، وأن العمل جار لتطويرها، وتابع قائلاً:"نحن اليوم أقوى وأكثر ثباتا بفضل الله والعام المقبل عام الانتصار"، مبينا أن الانتصارات متوالية على كافة الجبهات وتحديداً في جبهة الساحل الغربي.