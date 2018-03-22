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  الخميس 5 رجب 1439
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خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم

خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم الوقت - بعد مرور سبعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا مازالت الأوضاع في هذا البلد حرجة وعلى درجة عالية من التعقيد. وعلى الرغم من تمكّن الجيش السوري والقوى الداعمة له من إلحاق هزائم منكرة بتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، مازالت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تثير ومنذ نحو شهرين مزاعم بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تشديد التوتر في الملف السوري إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحدثت عن إمكانية شنّ هجوم عسكري من قبل قواتها على هذا البلد...

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أخبار

بغداد تدين الاعتداءات التركية على السيادة العراقية

الخميس 5 رجب 1439
 
 
 
 
 
بغداد تدين الاعتداءات التركية على السيادة العراقية

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بغداد تؤكد رفضها القيام بأي عمليات عسكرية تركية داخل الأراضي العراقي

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الوقت- أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، احمد محجوب، استمرار الاعتداءات التركية على السيادة العراقية، مجددا رفض بغداد لتواجد أي قوات عسكرية تركية على أراضيها.

وأضاف محجوب في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن "وزارة الخارجية العراقية تدين استمرار الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية، وآخرها القصف الذي طال قرى ماوان وقسان وسركينان بقضاء سوران التابعة لمحافظة أربيل، والذي أدى الى استشهاد عدد من المواطنين المدنيين العزل".
واضاف المسؤول العراقي أن "الوزارة تستنكر استمرار هذه التجاوزات التي تطال المدنيين العزل من ابنائنا في كردستان، والتي لاتخدم تطور العلاقات مابين البلدين الجارين"، مؤكدا أنها "تؤكد موقفها الرافض لتواجُد أي قوات على الاراضي العراقية أو محاولة القيام بعمليات عسكرية من قبل أي دولة من دول الجوار".
وكان وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ابلغ، امس الاربعاء، وكيل وزير الخارجية التركية أحمد يلدز رفض العراق القيام بعمليات عسكرية على اراضيه وخرق الحدود، مشددا على أن العراق لن يسمح بوجود أي قوات على أراضيه تقوم بعمليات عسكرية في أي دولة من دول الجوار.

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