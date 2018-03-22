بغداد تدين الاعتداءات التركية على السيادة العراقية

الوقت- أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، احمد محجوب، استمرار الاعتداءات التركية على السيادة العراقية، مجددا رفض بغداد لتواجد أي قوات عسكرية تركية على أراضيها.

وأضاف محجوب في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن "وزارة الخارجية العراقية تدين استمرار الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية، وآخرها القصف الذي طال قرى ماوان وقسان وسركينان بقضاء سوران التابعة لمحافظة أربيل، والذي أدى الى استشهاد عدد من المواطنين المدنيين العزل".

واضاف المسؤول العراقي أن "الوزارة تستنكر استمرار هذه التجاوزات التي تطال المدنيين العزل من ابنائنا في كردستان، والتي لاتخدم تطور العلاقات مابين البلدين الجارين"، مؤكدا أنها "تؤكد موقفها الرافض لتواجُد أي قوات على الاراضي العراقية أو محاولة القيام بعمليات عسكرية من قبل أي دولة من دول الجوار".

وكان وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ابلغ، امس الاربعاء، وكيل وزير الخارجية التركية أحمد يلدز رفض العراق القيام بعمليات عسكرية على اراضيه وخرق الحدود، مشددا على أن العراق لن يسمح بوجود أي قوات على أراضيه تقوم بعمليات عسكرية في أي دولة من دول الجوار.